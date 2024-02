Los Angeles arcobaleno, l'Academy sfila per la prima volta alla parata del Pride

Il futuro del cinema è inclusivo

Il ritorno a Hollywood

Pride Village.

of Motion Picture Arts and Sciences sfilerà per la prima volta alladomenica 12 giugno, a Hollywood. Unasarà presente su un carro appositamente progettato che seguirà la sfilata."Siamo orgogliosi ed entusiasti di partecipare per la prima volta alla marcia dell'Orgoglio di Los Angeles", ha dichiarato in un comunicato il vicepresidente dell' Academy per le attività e lo sviluppo, Jeanell English. "La nostra presenza questo fine settimana alla parata contribuisce a promuovere il nostro obiettivo di creare e sostenere una e sicura in cui i nostri dipendenti LGBTQ+, i membri dell'Academy e gli artisti di tutto il mondo siano visibili, coinvolti e valorizzati ".Come riporta la rivista Variety, alla Los Angeles Pride Parade che si svolgerà il 12 giugno è prevista la partecipazione di circa 75 persone, tra cui i dirigenti dell'Academy, il personale e le loro famiglie. In collaborazione con il Museo dell'Accademia, i partecipanti alla marcia indosseranno magliette con disegnate sul davantie distribuiranno ai presenti gadget con il marchio della società. Il tema della partecipazione dell'Academy è " Il futuro del cinema è inclusivo ". L'orgoglio Lgbtq+ verrà anche celebrato anche con un forum LGBTQ sul sito aframe.oscars.org e con proiezioni speciali al Museo dell'Accademia: tra i film in programma ci saranno "The Watermelon Woman", "Greetings From Africa", "Making Love", "All That Jazz", "My Own Private Idaho" e "Happy Together" e "Chungking Express".Quest'anno il Pride torna a, dove nelsi tenneregolarmente autorizzata. La sfilata prenderà il via proprio da Hollywood alle 10.30 del 12 giugno e si dirigerà poi verso ovest prima di girare a sud su Highland fino a Sunset e terminare a Cahuenga. La star di "Hacks"sarà il testimonial principale, Paula Abdul l'icona del Pride e sir Lady il rappresentante della comunità arcobaleno. Dopo la parata, a Hollywood Bulevard si svolgerà la celebrazione al