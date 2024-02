Luca Barbareschi e la "mafia di omosessuali e lesbiche": la cultura dell'inclusività perde ancora

"Il problema è la mafia degli omosessuali e delle lesbiche"

Il corso di riabilitazione per uomini liberi

Le regole dell'inclusività, che "è la cosa più stupida del mondo"

La polemica: "Parole inaccettabili, chieda scusa"

La replica di Barbareschi

#Barbareschi Sono a favore di tutte le diversità a patto che, a loro volta, non discriminino altri con atteggiamenti mafiosi di appartenenza. Sarebbe più interessante se i social si occupassero di bellezza e letteratura, teatro e cinema. Non di sciocchezze strumentali. — Luca Barbareschi (@BarbareschiLuca) April 30, 2022

"Il problema oggi è la mafia dei fr**i". Parola di. L'attore, regista ed ex deputato, non usa mezzi termini per rivolgersi al- si sentano le urla di acclamazione "Bravo!" e gli applausi in sottofondo - intervenuto a a Sutri, nel Viterbese, venerdì 29 aprile. L'occasione è quella della presentazione della, al suo fianco il sindaco della cittadina della Tuscia Vittorio Sgarbi, anch'egli evidentemente compiaciuto dalle frasi scioccanti pronunciate dall'artista. Chiamato ad intervenire sul palco di Sutri, il produttore artistico 65enne si spende in unsulla biennale, non tanto quella artistica quanto quella cinematografica. Si sa, ognuno parla delle cose su cui ha maggiori competenze e conoscenze. Per questo Barbareschi, che ha alle spalle tre relazioni con due matrimoni di cui uno attualmente in corso, parla di omosessualità e co. Chiaro no? [video width="720" height="576" mp4="https://luce.lanazione.it/wp-content/uploads/2022/05/outputcompress-video-online.com_.mp4"][/video]"La Biennale, io posso parlare di quella del cinema e del teatro, è egualmente imbecille perché invece di entrare in una narrazione che è quella nostra, da cui possiamo attingere con film e spettacoli bellissimi, c'è questa specie di cuffia di soldi che se se non fai una cosa decadente, triste, depressa, non sei artista. E questa cosa dura ormai da anni. [...]".Non bastasse la mafia, non bastassero le accuse omotransfobiche rivolte alla comunità Lgbtq+, che secondo Luca Barbareschi monopolizzerebbe il comparto artistico e cinematografico attuale mondiale, perché non lasciarsi andare ad un esempio per accreditare la tesi. Nel raccontare quale sia la sua più grande soddisfazione di quest'anno, ovvero produrre ", i tre più grandi geni della stria del cinema, del teatro e della narrazione visiva" spiega che "ovviamente sono nel mirino, perché tutti e tre non dovrebbero più lavorare nel mondo. Perché non si sa, nessuno ha più un processo, nessuno è finito.". Giusto per ricordare i tre hanno avuto vari guai giudiziari, vedi il caso di Roman Polanski Roman che nel 1997 venne accusato di aver drogato e stuprato una ragazzina di appena 13 anni ed ha trascorso otto mesi hai domiciliari nel 2009. Comunque Barbareschi spiega, "a proposito di" che il prossimo luglio con il regista polacco, si recherà a Parigi per fare un "in cui dimostro di avere un. Non so quale sia un rapporto sessuale con il sesso andrò a questo corso in cuie, non so, faranno come in Arancia Meccanica, mi faranno vedere un paio di tette e io se vomito passo, se invece provo a toccarle invece vengo incarcerato". Evidentemente un corso necessario per Barbareschi, che non sembra essere a suo agio non tanto con il sesso ma con come esso si esprime nella sua varietà di identità e orientamento.Dopodiché, proseguendo nel suo scioccante quantomai coerente discorso, il regista italiano afferma di aver chiamato nientemeno che il presidente degli Academy Awards per chiedere delucidazioni sulle nuove regole sugli Oscar, che prevedono "" e che, secondo Barbareschi, ". Cosa vuol dire l'inclusività?". E come se non fosse già abbastanza offensivo si chiede: "Ma un cinese come? Omosessuale? Lesbica?". Quindi al presidente degli Academy avrebbe spiegato che il suo prossimo film tratterà lo sbarco in Normandia, che promette di rifare "politicamente corretto, con le vostre nuove regole". "L'unico problema - continua divertito e divertente per il pubblico di Sutri - è che durante lo sbarco gli anfibi si fermano a circa 10 metri (dalla spiaggia, ndr) e i primi nani, che devo mettere per la candidatura agli Academy Awards, mi affogano". Grasse risate. Un perfetto stand up comedian. Alla domanda su come risolvere questo problema il 65enne ha la risposta pronta: "". "E quando i nazisti sparano dall'alto verso i nani prendo un esercito nazista nano? Altrimenti è politicamente scorretto... E quando i transgender scendono dal gommone con i tacchi e lo bucano, annegano. Come si fa?". Per concludere il suo show omofobo Luca Barbareschi tira le somme: "Così è come sta andando il mondo con". Applausi, "bravo!". Sipario, o meglio, un bel velo pietoso.Il discorso di Barbareschi, come prevedibile, hanno sollevato un. I primi a prendere posizione sono stati gli attivisti di Lazio Pride , che al discorso discriminatorio e offensivo hanno replicato: "Le sue parole con cui ha accostato la mafia alla comunità LGBT sono inaccettabili. Barbareschi chieda scusa. Ricordiamo che nel 2018 il Pride di Ostia fu dedicato proprio alle vittime di mafia., che sfrutta e opprime le condizioni di disagio di chi è vittima di omofobia". Parole di condanna arrivano anche da Vladimir Luxuria che, come l'attore, ha avuto un passato in politica e si sente chiamata in causa in prima persona: "Barbareschi ci definisce 'froci e lesbiche' e peggio ancora dandoci dei mafiosi.... a buon intenditor poche parole", ha scritto pungente su Twitter, da dove arriva la replica anche della senatrice Dem, paladina dei diritti civili della comunità Lgbtq+ Monica Cirinnà : "Eccolo qui, il linguaggio di odio di chi teme che il suo piccolo, grande, privilegio venga messo in discussione.".Dopo la bufera Barbareschi fa marcia indietro e prova a giustificare le sue parole attraverso i social: "Sono a favore di tutte le diversità a patto che, a loro volta, non discriminino altri con atteggiamenti mafiosi di appartenenza - scrive, insistendo però sulla propria posizione - . Sarebbe più interessante se i social si occupassero di bellezza e letteratura, teatro e cinema. Non di sciocchezze strumentali", insomma, di chi dimostra quanto in effetti la cultura dell'inclusività, nel nostro Paese, non sia ancora vincente, non riesca ad attecchire nel terreno arido e secco di chi non accetta che "il mondo è bello perché vario", che l'umanità trova un, nelle sue sfumature e a dimostrarlo è molto spesso l'arte stessa. Peccato che, poi, da chi si ritiene artista arrivino poi certe uscite. E allora sembra tutto da rifare, da capo, ancora.