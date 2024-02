Luce, la storia della cagnolina che regala una speranza alla padrona. "Mi dà la carica"

"Il suo sorriso mi dà la carica": l'omaggio di Diletta alla sua cagnolina

è unadalla sensibilità spiccata e la voce dolce. Quando parla lo fa lentamente, perché le parole sono una questione importante e bisogna dar loro il giusto peso, soprattutto in una società frenetica e iper stimolata come la nostra. Alcuni giorni fa una sua mail è arrivata alla, e quelle sue parole ragionate hanno subito attratto la nostra attenzione: “Sto vivendoche di conseguenza si sono ramificate fino a raggiungere e intaccare anche la sfera emotiva – sono alcune delle frasi contenute nella sua lettera al giornale –; in tutto questo grande ein cui fluttuo da un lasso di tempo che sembra esponenzialmente dilatato, in cui il futuro, dapprima roseo, ha iniziato ad apparire come un lenzuolo devastato dal petrolio, avevo estremoe nel contempo diche mi desse lo stimolo di uscire dal letto, per questo il mio meraviglioso fidanzatounacosì piccola e bisognosa di protezione, che abbiamoParlando con Diletta abbiamo scoperto che sta per laurearsi, che è piena di sogni e ambizioni, ma che ha anche due piedi ben piantati sulla terra che la portano a dire cose come “, solo dopo potrò finalmente”. Soprattutto, abbiamo scoperto che, soprattutto la suadalla testa di seta bianca e dal nasino all'insù, che ha saputo trasformarsi in una “-così ne parla la sua padrona-, un'alba che considero, poiché il bianco è un colore acromatico, che però contiene tutte le tinte dello spettro, e con la sua eterea tonalità rifulge e squarcia ciò che opprime e oscura”. La piccola Luce ha spronato e motivato Diletta a svegliarsi ogni giorno con maggior entusiasmo, a“Sapere che quando mi sveglio posso vederla, vedere il suo 'sorriso', mi dà la carica ”.Dopo aver adottato la sua cagnolina, nella primavera del 2021, Diletta ha incontrato su internet anche il, trovandolo molto interessante “Scoprire che esiste un quotidiano che si chiama propriomi ha fatto sorridere, perché io alle coincidenze non ci credo proprio. Penso piuttosto che le cose siano sempre legate in qualche modo. Luce non è certo un nome che si sente spesso, né una parola utilizzata di frequente.. È il simbolo di ciò che diventa più chiaro, è il. Ho pensato subito che 'Luce!' fosse un giornale dedicato a temi colorati, temi arcobaleno e di fattoche avvolge e coinvolge tutti quanti...insomma, più inclusività di così non si può.. Immagino questo giornale come una gestazione continua, uno spazio in cui ogni giorno date 'alla luce' i vostri pezzi. E questo lo apprezzo molto, perché rappresenta il.”