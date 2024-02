Lydia e Timothy, i gemelli da record concepiti 30 anni fa. Embrioni congelati nel 1992

National Embryo Donation Center

I figli più grandi anche se sono i più piccoli

era quello di Molly Gibson, nata nel 2020 da un embrione congelato per quasi 27 anni, e prima di lei a detenerlo era sua sorella Emma, venuta al mondo 24 anni dopo il congelamento dell'embrione fecondato.

"È qualcosa di sbalorditivo", ha detto Philip Ridgeway mentre con la moglie cullava i neonati nella loro casa fuori Portland, in Oregon. "Avevo 5 anni quando Dio ha dato la vita a Lydia e Timothy, e da allora ha preservato quella vita". "In un certo senso, sono i nostri figli più grandi, anche se sono i più piccoli", scherza. I coniugi Ridgeway hanno altri quattro figli, di 8, 6, 3 e quasi 2 anni, nessuno concepito tramite fecondazione in vitro. Gli embrioni da cui sono nati Lydia e Timothy sono stati creati per una coppia anonima di coniugi: l'uomo aveva 50 anni e la donatrice di ovuli era di 34 anni.

La conservazione perché una coppia potesse creare la propria famiglia

Nel 2007 la coppia che li aveva generati li ha donati al National Embryo Donation Center di Knoxville, nel Tennessee, nella speranza che un'altra coppia potesse utilizzarli. "Non abbiamo mai avuto in mente un numero fisso di figli che avremmo voluto avere", ha detto Philip. "Abbiamo sempre pensato che ne avremo quanti Dio vorrà darcene e... quando abbiamo sentito parlare dell'adozione di embrioni, abbiamo pensato che era una cosa che ci sarebbe piaciuto fare".

"Volevamo gli embrioni in attesa da più tempo"

sono nati tre settimane fa, il 31 ottobre, ma tecnicamente sono i neonati più vecchi del mondo . Nell'aprile del 1992 il governatore dell'Arkansas Bill Clinton era in corsa per la Casa Bianca, "Who's the Boss?" trasmetteva il suo ultimo episodio e "Save the Best for Last" di Vanessa Williams era in cima alla classifica Billboard 100. Nell'aprile dello stesso anno, in Oregon, i figli di Rachel e Philip Ridgeway erano soltanto embrioni congelati.: secondo ilprimato di parto vivo di embrioni congelatiPer quasi tre decenni gli embrioni che non erano stati utilizzati sono stati conservati dentro minuscole provette immerse nell'azoto liquido a quasi 200 gradi sotto zero, in un laboratorio di fertilità della costa occidentale, racconta iQuando le persone si sottopongono alla fecondazione in vitro, infatti, possono produrre più embrioni di quelli che usano, che verranno crioconservati per un uso futuro. Le donazioni possono essere sia a scopo scientifico, per la ricerca, sia a scopo solidale, per persone che desiderano avere figli. Secondo gli esperti, l'età dell'embrione non dovrebbe influire sulla salute del bambino, poiché ciò che conta di più èche ha donato l'ovulo. Per i Ridgeway, costruire la loro famiglia è sempre stato un obiettivo più grande. "Non volevamo ottenere gli embrioni congelati più vecchi al mondo", ha detto Philip Ridgeway. "Volevamo solo quelli che erano". Quando hanno cercato dei donatori hanno chiesto specificamente al centro di donazione una categoria chiamata "considerazione speciale", per la quale era stato difficile trovare dei riceventi.