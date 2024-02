Maisha Marefu, le donne che si battono per l’Africa

La onlus Maisha Marefu

"È inutile sognarese non si lavora duramente per ottenerli". Parole semplici ma importanti, che rappresentano la 'filosofia applicata' di Maisha Marefu onlus (“Lunga Vita” in lingua swahili), attiva ormai da vent'anni in diversi, in particolare il Kenya , l' Uganda e la Tanzania. Senza dimenticare il Marocco e, in Europa, il sostegno ai profughi ucraini e alla popolazione italiana in difficoltà.Qualche numero per sintetizzare l'attività: negli ultimi tre anni, grazie a 2.042 donatori, sono stati raccolti e destinati ai progetti umanitari 488.294 euro. Lehanno trascorso 408 giorni complessivi in missione. L'associazione è nata nel 2009 da una passione comune che univa tre amiche: Cristina Cappelletti, Agnese Robustellini e Rossella Ventricelli, tutte professioniste di Arese (Milano).Negli anni successivi altre 15 donne si sono progressivamente unite a loro, fornendo ciascuna un contributo di natura ed entità diverse a seconda delle proprie possibilità e disponibilità di tempo. “Siamo diventate tutte amiche per la pelle”, racconta, medico di base da poco in pensione.Il 100% dei fondi raccolti – in particolare in occasione della cena sociale di novembre che, anche grazie al sostegno di generosi sponsor, coinvolge centinaia di persone – viene destinato ai progetti, di cui la onlus dà conto preciso e puntuale attraverso il sito e la pagina Facebook.L'obiettivo delle volontarie non è solo il soddisfacimento dei bisogni primari, ma anche e soprattutto il sostegno a un percorso didelle popolazioni locali. “Tre sono gli strumenti principali – spiega, odontoiatra –: Istruzione, sanità e assistenza all’infanzia, perché solo intervenendo su tutti questi fattori, potremo cambiare in maniera stabile la situazione di grave degrado umano nella quale vive buona parte dell’umanità". "Forniamo quindi microcredito, in particolare alle donne, per permettere di creare piccole attività agricole o artigianali utili a mantenere la famiglia; supporto all'istruzione primaria e secondaria, che in quei luoghi rappresenta ancora un lusso, soprattutto per le ragazze” dice Cappelletti.“Siamo partite dell’alfabetizzazione delle donne in zone rurali dell’ Africa sub Sahariana . Abbiamo costruito centri di prima medicina gestiti da operatori locali nelle zone più remote del Kenya" racconta ancora"Abbiamo dato sostegno ain età pre-scolare, ristrutturando i centri fatiscenti che li accoglievano in precedenza, in Kenya e Tanzania" aggiunge. E sottolinea: "Vorremmo fare in modo che gli africani imparino ad amare la propria terra e a non farsi scoraggiare dalle avversità, che non abbandonino le campagne”. La siccità li sta uccidendo , in particolare negli ultimi quattro anni si è registrata unasenza precedenti. In alcune regioni, come Arches Post, l'80% del bestiame è morto di sete.“Oltre a fornire cibo, laggiù come in altri luoghi, abbiamo finanziato lo scavo die, con la consulenza di esperti, introdotto colture compatibili con un clima sempre più secco, fagioli e patate in particolare" dice Cristina Cappelletti. "L'acqua è la possibilità di cambiare l'approccio nei confronti della propria terra, per farla diventarein cui rimanere e costruire, l'acqua è cambiamento, è crescita, è igiene, è salute, è terra fertile, è lavoro" spiega ancora sottolineando che "l'acqua è la possibilità di pensare al domani"."A ogni scuola e orfanotrofio sostenuti vengono offerti fondi per(per dare almeno un pasto a mille bambini servono duemila euro al mese) ma anche quanto serve per realizzare e irrigare gli orti che possano fornire parte delle verdure e della frutta necessari” prosegue Cappelletti.Qualche esempio più nei dettagli. “Da diversi anni sosteniamo l'orfanotrofio di Embu, nel Nord del Kenia – racconta ancora Cristina Cappelletti –. Abbiamo fornito cibo e, in particolare, latte che laggiù è costosissimo, per i bimbi più piccoli, spesso abbandonati davanti alla porta da genitori disperati che vogliono salvarli dalla morte per fame"."Abbiamo anche comprato macchine per trasformare i: in questo modo ottengono l'olio, che usano per le loro necessità e possono vendere o scambiare con altri prodotti. Inoltre nell'ultimo anno abbiamo finanziato sei uscite, in spiaggia o a mangiare la pizza, perché questi bambini hanno bisognoogni tanto” dice Cappelletti.“In una delle pochedel Kenia, che accoglie 650 ragazze, abbiamo realizzato cucina, dormitori e orto" descrive Cristina Cappelletti. "L'eroica preside di questa scuola protegge le adolescenti, tenendole a vivere nel collegio anche durante le vacanze: se tornano a casa, è altissimo il rischio che tornino infibulate o non tornino affatto, perché forzate a sposarsi giovanissime con uomini spesso molto più grandi di loro, che le costringono ad abbandonare gli studi per fare un figlio all'anno e lavorare duramente" dice ancora Cappelletti.In teoria vige l'obbligo dell'istruzione fino a 14 anni, ma in alcune regioni è quasi ignorato. "Le bambine devono occuparsi dei fratellini e della casa fin dai 4 o 5 anni, mentre i maschietti diventano pastori anche prima" spiega. "Abbiamo anche fornito e insegnato a usare coppette e mutande ad hoc per il ciclo mestruale , contribuendo a risolvere un graveanche per le giovani che hanno patito l'infibulazione” ricorda. "Proprio in questi giorni ho staccato un assegno da 10mila euro per l'acquisto di 360 materassi – prosegue Cappelletti –. I bambini dormono su materassi in condizioni tali che agevolano la trasmissione di ogni sorta di malattia virale e batterica. Quasi tutti hanno i vermi e soffrono di dissenteria, un disturbo molto pericoloso per chi ha un'alimentazione e un'idratazione assai carenti”.è molto attenta a combattere ogni tipo di discriminazione, che sia di genere o sociale. In Marocco ha creato una casa di accoglienza per le donne maltrattate. In Tanzania, per esempio, sostiene una scuola intera sull'isola di Mafia dove vivono molti ragazzi albini, sui quali gravano pesanti pregiudizi. Anche in quel caso è stato realizzato un pozzo. “Le infrastrutture realizzate garantiscono il, anche i pozzi più profondi (siamo arrivati a oltre 250 metri) funzionano con il solare" racconta sempre Cristina Cappelletti."Abbiamo introdotto – sempre in collaborazione con ingegneri e agronomi locali – anche sistemi di recupero e. Da quelle parti c'è moltissima plastica (anche quella 'importata' dall'Europa). Da elemento fortemente inquinante si può però trasformare in una preziosa risorsa. Abbiamo fornito un trituratore della plastica che, mescolata con il fango, diventa un ottimo materiale da costruzione da usare al posto della lamiera o addirittura dell'amianto” aggiunge. In questo modo le baracche e casette non diventano forni nelle stagioni più calde e resistono meglio agli eventi climatici.Il presente, dunque. La tutela della sopravvivenza e della salute come “conditio sine qua non” per salvare il numero massimo di bambini. Ma sempre con un occhio attento al futuro. Puntando soprattutto sulle donne.Ancora in Marocco Cappelletti ha tenutoper assistenti alla poltrona frequentato da decine di ragazze che hanno subito trovato lavoro. "Negli altri Paesi sigiovani che dimostrano capacità e determinazione, in modo che possano laurearsi – per esempio in agronomia o ingegneria idraulica – e contribuire con l'insegnamento e il lavoro allo sviluppo e al benessere delle rispettive comunità" spiega sempre Cappelletti. Per chi vuole approfondire, il sito https://www.maishamarefu.org/ è ricchissimo di informazioni. L'Iban per le donazioni è: IT06N0306909606100000102049. BIC/SWIFT: BCITITMM. Il codice fiscale per destinare il 5 per mille è: 93547550157