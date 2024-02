Maye Musk posa in costume sulla copertina di Sports Illustrated Swimsuit a 74 anni

Sentirsi belle dopo i 70 anni

Chi è Maye Musk

Mentre il figlio tiene banco nel dibattito internazionale dopo l'annuncio dell'acquisto di Twitter , anche la madre di Elon Musk ha fatto parlare di sé., 74 anni, è infatti sotto i riflettori pubblici dopo essere diventataa comparire sulladi. Affascinante e perfettamente a suo agio nel ruolo (posa e sfila da 50 anni), in costumi da bagno e copricostumi coloratissimi, la nutrizionista sudafricana è una delle quattro donne scelte dalla rivista per la cover story 2022. Accanto alla 74enne ci sono infatti la star dei reality, la cantantee la musicista e imprenditrice della moda"Se avessi mai sognato di poter diventare una modella di costumi da bagno per Sports Illustrated, la gente mi avrebbe", ha dichiarato Musk ridendo in un video pubblicato dalla rivista. "E ora, eccomi qui. Sono davvero entusiasta di mostrare che anche", aggiunge. Anche MJ Day, caporedattore di SI Swimsuit, è dello stesso parere, visto che ha subito sostenuto le protagoniste scelte per la copertina. "A 74 anni, Maye continua a lavorare ogni giorno per ispirare coloro che la circondano", ha detto in un comunicato stampa. La Musk, che ha un consolidato passato da modella alle spalle ed è stata scelta per copertine importantissime come quelle di Time e Vogue, in Belize per SI Swimsuit ha però posato per un'inedita prima volta: "Faccio la modella da 50 anni e non sono mai stata considerata una 'modella da costume da bagno' – aveva detto al New York Post –. Ma ora Sports Illustrated mi ha fatto sapere che hanno una grande varietà di modelli di costumi per me. Penso che sia meraviglioso". Un lavoro che, oltre ad aprire nuove prospettive personali per la 74enne dietista, ha un valore sociale molto importante: "Penso chee hanno paura dida bagno. Io sto dando un esempio che le donne possanoin costume da bagno senza preoccuparsene" ha aggiunto. Un messaggio di, di qualsiasi età, taglia, estrazione sociale lanciato anche dalle altre protagoniste scelte per le cover e, in generale, negli scatti che presentano i costumi. Come la stessa, di cui vi avevamo raccontato qualche giorno fa la scelta – apprezzata – di posare mostrando la cicatrice del taglio cesareo Al secolo Maye Haldeman, nata in Canada nel 1948 e trasferitasi a Pretoria, Sudafrica, con i genitori quando aveva appena 2 anni, l'odierna 74enne ha una sorella gemella di nome Kaye ed è una dei cinque figli di Joshua e Wyn Haldeman, due chiropratici con la passione per i viaggi. A 15 anni inizia a sfilare come modella e nel 1969 è. Un anno dopo convola a, un ingegnere sudafricano conosciuto durante gli anni di liceo: il matrimonio dura 10 anni durante i quali i coniugi hanno 3 figli:. Nel frattempo la modella si è anchee, dopo il divorzio e il trasferimento in Canada, Maye ottiene un secondo, continuando nel frattempo il lavoro di modella, oltre a quello di mamma. Una carriera infinita la sua, che la vede ancora oggi sfilare e posare per importantissime testate e brand, come Vogue e Dolce & Gabbana, affascinante nella sua