Miss Usa 2023 rinuncia alla corona per occuparsi della sua salute mentale

Ha deciso di rinunciare alla corona di reginetta per prendersi cura della sua salute mentale. Noelia Voigt, Miss Usa nel 2023, si è inaspettatamente ritirata dalla carica lunedì scorso, e ha spiegato in un lungo messaggio sui social media le ragioni che l’hanno spinta a farlo.

In un post su Instagram, l'ex Miss Utah, 24 anni, ha dichiarato che quella presa è stata una decisione difficile. “Mi rendo conto che questo potrebbe essere uno shock per molti – ha scritto nel post, a corredo di un lungo messaggio –. Non compromettete mai il vostro benessere fisico e mentale. La nostra salute è la nostra ricchezza. Un milione di ringraziamenti a tutti voi per il vostro costante e incrollabile sostegno. È ora di scrivere il prossimo capitolo e spero che resterete con me per vedere cosa succederà”.

Noelia Voigt incoronata reginetta di bellezza degli Stati Uniti nel 2023

“Nel profondo so che questo è solo l'inizio di un nuovo capitolo per me e spero di continuare a ispirare gli altri a rimanere saldi, a dare priorità alla propria salute mentale, a difendere se stessi e gli altri usando la propria voce e a non avere mai paura di ciò che il futuro riserva, anche se sembra incerto”, ha scritto Voigt.

Come Miss Usa, la 24enne ha partecipato al concorso di Miss Universo 2023 (vinto da Miss Nicaragua) ed è stata la prima donna venezuelana-americana a essere incoronata negli States. La giovane spiega di essere stata onorata di aver avuto la possibilità di utilizzare il suo tempo come Miss USA per sostenere i diritti delle persone immigrate, oltre che le campagne contro il bullismo, e di aver potuto promuovere la prevenzione della violenza di genere.

“Il lavoro duro e costante e la dedizione mi hanno portato dove sono oggi, e spero che questi sette anni di concorsi e la condivisione del mio percorso con tutti voi sia qualcosa che vi ispiri a non rinunciare mai ai vostri sogni, qualunque essi siano”.

Noelia Voigt a Capitol Hill

Dopo il suo annuncio gli organizzatori del concorso di bellezza negli Stati Uniti hanno ringraziato l’ex Miss per il suo servizio e le hanno augurato il meglio. “Rispettiamo e sosteniamo la decisione di Noelia di lasciare il suo incarico – hanno dichiarato in un post su Facebook –. Il benessere delle nostre vincitrici è una priorità assoluta e comprendiamo il bisogno di mettere questo aspetto al primo posto in questo momento”. I funzionari stanno intanto esaminando i piani per il passaggio delle responsabilità: una nuova reginetta del Paese sarà incoronata a breve.