Mostro di Loch Ness, la caccia 2.0 con droni, sensori e volontari per le foto

Mostro di Loch Ness, la caccia 2.0

Loch Ness, un richiamo per il turismo

I primi avvistamenti

A quasi un secolo dagli ultimi avvistamenti, ilcontinua ad affascinare e intrigare. Nei giorni scorsi è partita la più grande ricerca degli ultimi 50 anni a mezzo dia sofisticate apparecchiature acustiche. Come riferito dal "Guardian", centinaia di volontari da tutto il mondo hanno raggiunto le rive del lago scozzese, attualmente ai suoi minimi livelli dal 1989 per il cambiamento climatico , quindi con buone speranze di avvistare finalmente, nomignolo affettuoso della creatura leggendaria.Lo scorso fine settimana gli appassionati di tutte le nazionalità hanno preso parte - in loco e online - alla piùorganizzata dal Loch Ness Center sulle tracce della misteriosa creatura. Le ricerche si sono concentrate sulla superficie del più grande specchio d'acqua dolce della Scozia per volume, per reperire interruzioni nell'acqua ed eventuali movimenti inspiegabili. In collaborazione con il gruppo di ricerca volontario Loch Ness Exploration, la ricerca si è svolta con apparecchiature di rilevamento che non sono mai state utilizzate prima. Tra queste anche droni per produrrdell'acqua dall'aria con telecamere a infrarossi, nonché un idrofono per rilevare segnali acustici sotto la superficie.Nel corso degli anni, scienziati e appassionati dilettanti hanno cercato di trovare prove di un grosso pesce come uno storione che vive nel lago, profondo 230 metri, o anche di uncome un plesiosauro, ma finora senza successo. “È sempre stato il nostro obiettivo registrare, studiare e analizzare tutti i tipi di comportamenti e fenomeni che possono essere più difficili da spiegare”, dichiara, membro di Loch Ness Exploration, che ogni mattina informa i volontari in diretta su cosa cercare e come registrare i risultati. "La nostra speranza è di ispiraredi appassionati di Nessie. Chi si unisce a questa ricerca di superficie su larga scala, ha una reale opportunità di contribuire personalmente a risolvere il mistero che ha già affascinato così tante persone in tutto il mondo”, sottolinea McKenna.Mentre il turismo nelle Highlands continua a vacillare per l'impatto combinato della Brexit , dello spopolamento e della crisi del costo della vita, dal rinnovato interesse per la leggenda del mitico mostro arriva un’opportunità importante di rilancio della regione. Così nell’estate 2023 c’è stato un incremento “incredibile” dellenei locali alberghi e della frequentazione delle varie attrazioni. “L’area ha molto di più da offrire di un mostro mitico. Da un lato abbiamo la montagna più alta del Regno Unito e dall'altro le più grandi aree di acqua dolce. È un posto fantastico e ogni stagione è diversa”, evidenzia, direttore del Cobbs Group, che possiede il nuovo hotel Drumnadrochit e altri siti lungo la A82, la strada che costeggia la sponda occidentale del lago.La prima menzione di un mostro nelle vicinanze del lago risale al, nel 564, quando si dice che il monaco irlandese St. Columba abbia incontrato una "bestia acquatica" nel fiume Ness, che scorre dal lago, e lo avrebbe cacciato via con le sue preghiere. Nel 1933 l’attenzione fu mondiale, quando l'Inverness Courier riferì dell'avvistamento di una "" da parte di Aldie Mackay, manager dell'hotel Drumnadrochit, che una sera fece irruzione nel bar per dire ai clienti sbalorditi che aveva appena visto una "bestia d'acqua" a Loch Ness. Lo stesso anno un uomo di nomeraccontò allo stesso giornale di aver visto "una forma straordinaria di animale” attraversare la strada davanti alla sua auto e poi scomparire nel lago.È stato l’avvistamento del 1933 che ha dato inizio alla creazione moderna delattorno a un mostro sfuggente sopravvissuto nelle profondità del lago delle Highlands, un mito più vivo che mai a 90 anni di distanza. Dagli anni '40 la creatura è stata affettuosamente chiamata "" e negli anni '60 fu istituito il Loch Ness Investigation Bureau, che nel 1972 intrapresedel lago fino a oggi. Nel 1987, l'operazione Deepscan ha dispiegato apparecchiature sonar su tutta la larghezza del lago e ha affermato di aver trovato un "oggetto non identificato di dimensioni e forza insolite". Nel 2018, un team internazionale di ricercatori delle università di Otago, Copenaghen, Hull e Highlands and Islands ha condotto un'indagine sul, alla ricerca di specie insolite, e in seguito ha escluso la presenza di animali di grandi dimensioni. Per, direttore generale del Centro di Loch Ness, parte del fascino duraturo della storia del mostro è stata la sua accessibilità, in quanto "puoi letteralmente fermarti sulla riva del lago e farne parte", come le centinaia di volontari che sono arrivati il 26 e 27 agosto scorsi.