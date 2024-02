Navigazione, il futuro è nel vento: ricerca per ridurre emissioni e consumi

Navigazione, il futuro è nel vento

Il futuro della? A vela , ovviamente! Può sembrare strano, ma in tempi di necessari adattamenti al ‘ cambiamento climatico ’ e con la necessità di ridurre, da un lato le emissioni, dall’altro i consumi (due cose strettamente correlate tra di loro) ecco che il passato torna ad essere attuale. E pieno di insegnamenti che possono tornare utili, anzi utilissimi, anche oggi. Dicevamo appunto delle vele: la, un modernissimo mercantile battente bandiera di Singapore, è salpata qualche giorno fa dal porto di Shangai alla volta del Brasile, e, una volta al largo delle coste cinesi, ha innalzato due vele alte 37 metri e mezzo e con una larghezza massima di 20 metri.

La traversata

Il primo test al mondo

Il punto di svolta

Propulsione eolica

Ovviamente si tratta di, realizzate non in stoffa, ma con lo stesso materiale con cui vengono prodotte le pale eoliche, tuttavia la funzione è la medesima di sempre: utilizzare la forza propulsiva del vento per spingere in avanti la nave. La nave-cargo, di proprietà dellae noleggiata dal colosso alimentare(multinazionale statunitense specializzata in cereali, semi, mangimi...), risparmierà così una quota non trascurabile di carburante, calcolata nel 30% del totale. Quindie di conseguenza un terzo delle emissioni. Su scala globale, per un settore caratterizzato da grandi volumi e grandissimi consumi non si tratta affatto di un fatto secondario .La traversata della Pyxis Ocean dovrebbe durare, venti permettendo. Sulle vele spicca anche la bandiera a 12 stelle dell’Unione europea: il progetto (denominato WindWings) è stato infatti co-finanziato dalla Ue, nell’ambito del programma Horizon 2020 . Per un progetto che promette di contribuire, se adottato su larga scala, a migliorare le performance energetiche di un settore difficile da decarbonizzare, per cui si stanno sperimentando anche soluzioni che prevedono carburanti a base di ammoniaca o idrogeno come combustibili del futuro.Attualmente lerappresentano il 2,1% delle emissioni totali. Nel giugno scorso il vertice di Parigi su finanza e clima ha fallito, per l’opposizione di Cina e Stati Uniti, nel trovare un accordo sulla tassazione delle emissioni di gas serra prodotte dalle spedizioni internazionali. E anche se pochi giorni dopo, al summit dellesulla navigazione internazionale, gli armatori hanno preso l’impegno di centrare l’obiettivo “net zero” entro il 2050, come riuscire a centrare il target, viste le premesse, rimane tutt’ora un mistero. In attesa che tutto questo diventi realtà, l’uso delle vele sembra la soluzione a portata più immediata e che permette migliori performance - anche a livello di consumi e di emissioni- con il minor sforzo.Il viaggio della Pyxis rappresenta il pper questa tecnologia eolica, battezzata, uno dei pioneristici sistemi di navigazione alternativi o ausiliari al gasolio tradizionale che diverse aziende stanno progettando e sperimentando da qualche anno. Quelle di Pyxis Ocean sonocon telaio in acciaio, lo stesso materiale delle vele dei catamarani dell’America’s Cup: le ha ideate BAR Technologies, la società britannica, fondata dall’ingegnere Simon Schofield, dietro la realizzazione delle vele installate sui prototipi che gareggiano allo storico e antico trofeo. Sono, pensate per essere montate su navi cisterna, si spiegano da sole e ruotano autonomamente seguendo il vento. E’ chiaro che parliamo di un fatto sperimentale e di numeri ancora trascurabili: su 110mila navi in circolazione e in fase di costruzione, sono solo 100 quelle che prevedono la possibilità di propulsione eolica. E ci sono ancora alcuni problemi non secondari da verificare e risolvere, come l’ingombro delle vele nelle fasi di carico e scarico. Ma le premesse sono incoraggianti. Secondo i calcoli di BAR una portarinfuse da 210 mila tonnellate di portata coadiuvata da tre vele da 50 metri di altezza potrebbe far risparmiare alla compagnia marittima fino a 1,5 milioni di dollari l’anno sul carburante. Con cinque vele se ne risparmierebbero 2,5 milioni. “Con quattro di queste vele una grande nave consuma ogni giorno 6 tonnellate di carburante in meno”. Un bel guadagno per gli armatori, oltre che per il Pianeta. Inoltre le vele hi-tech possono essere installate anche su navi già in funzione: la Pyxis Ocean, per esempio, è stata varata nel 2017. “Dopo oltre 100 anni si è, ed è una buona notizia”, commenta, chimico del Cnr e in un recente passato consulente sulla decarbonizzazione dei trasporti del governo Draghi. “Quando qualche anno fa i combustibili fossili erano a basso costo, si considera una scocciatura issare queste immense strutture sui ponti dei mercantili. Ora con il caro-petrolio ci si sta ripensando”.L’altro punto di svolta è il giro di vite su inquinamento ed emissioni: “In passato le sostanze sputate fuori dai camini delle nave in acque internazionali erano figlie di nessuno”, spiega Armaroli. “Ora c’è molta più attenzione e gli armatori cercano soluzioni alternative”.”Il parco navi in circolazione è molto vecchio, e pur non essendo un ingegnere, immagino che non sia semplice installare le vele hi-tech, su imbarcazioni concepite venti o trenta anni fa”, commenta Armaroli. E per il futuro? “Laè una delle sfide più difficili”, ammette il chimico “. Intanto nel porto dia metà settembre, siamo certi che all’arrivo della, ci sarà molta curiosità per capire se i risparmi previsti saranno confermati. A quel punto davvero si aprirebbe un’epoca nuova (pardon, anzi antica) della navigazione commerciale.“Cinque, sei anni fa, se chiedevi alla gente del settore informazioni sulla decarbonizzazione, dicevano, beh, sarà molto difficile, non credo che accadrà presto “, spiega alla BBC, presidente di Cargill Ocean Transportation . “Cinque anni dopo penso che la narrazione sia cambiata completamente: prevedo che entro il 2025 metà dellesaranno ordinate con propulsione eolica”.