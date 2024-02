"Nipoti di Babbo Natale" cerca sorrisi da regalare e desideri da esaudire

Babbo Natale cerca "nipoti"

Un rimedio contro la solitudine

In cosa consiste il progetto

AAA cercasi. Al via le iscrizioni alla VI edizione del progetto che genera legami tra gli ospiti delle case riposo e i “nipoti” adottivi di tutta Italia. Nel 2022 hanno aderito 391 RSA e sono stati esauditi i desideri di 8.145 anziani.Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla VI edizione dell’iniziativa. La signora Cesarina, di 86 anni, lo scorso Natale aveva espresso un desiderio: “Ero un'appassionata di bicicletta. La utilizzavo ogni giorno per andare a lavorare. La macchina non l'ho mai usata, adoravo fare le stradine e osservare la bellezza della natura. Ogni giorno partivo sempre un po' prima da casa per potermi fermare ed ammirare quel fiore sbocciato, oppure i colori dell'autunno sugli alberi. Mi piacerebbe tanto fare un ultimo bel giro in bicicletta". E Nadia e Chiara, ufficialmente, hanno realizzato il suo sogno: “Cara Cesarina, siamo due amiche con la passione per la bici.e abbiamo deciso di realizzarlo insieme. Con noi ci sono anche Olly e Pina, le nostre due biciclette, che non vedono l'ora di fare una pedalata insieme a te. Partiremo da Como per arrivare a Romanengo pur di venirti a conoscere, sentire i tuoi racconti e realizzare il tuo sogno. A presto!”Come Cesarina, sono tantissime le persone nelle case di riposo di tutta Italia che sognano ad occhi aperti di realizzare un desiderio. Ma, per farlo, hanno bisogno dell'aiuto di qualcuno che abbia a cuore la magia del Natale. Il progetto, di cui già abbiamo parlato l'anno passato e che con soddisfazione vediamo crescere ad ogni edizione, intende fare proprio questo: unire anziani e nipoti di tutto il territorio nazionale in un incontro unico, dove cura, desiderio, speranza, attesa, sorpresa e gioia diventano possibili. “Invitiamo le residenze e i servizi per anziani ad iscriversi – spiegano gli organizzatori -, di modo da iniziare a prepararsi ad un Natale di magia, gioia e solidarietà. Al link sono presenti tutti i dettagli per l’iscrizione". "Durante la passata edizionedi essere scelti e di vedere realizzato il proprio desiderio da uno sconosciuto”.Per chi ancora non conoscesse il progetto, vediamolo più nel dettaglio. A promuoverlo è Un Sorriso In Più Onlus , impegnata nella cura delle persone anziane o che vivono in situazione di disagio. Il 15 novembre prossimo l'associazione pubblicherà sulla piattaforma www.nipotidibabbonatale.it leche gli anziani delle RSA di tutta Italia avranno scritto. Dopo di che, ogni nipote potrà scegliere direttamente dal sito quale desiderio esaudire.“L’inaspettato risvolto della realizzazione di un desiderio – continuano gli organizzatori - è l’incontro con la persona anziana, l’opportunità di una nuova e speciale amicizia. Per noi di Un Sorriso In Più Onlus; per questo dal 2004 ci impegniamo a portare benessere, gioia e calore umano alle persone più sole. Parliamo di anziani e di bambini e ragazzi che vivono situazioni di disagio sociale. Siamo convinti che, per prendersi cura di loro, alle attenzioni fisiche sia fondamentale affiancare unae del benessere. Un lavoro quotidiano, fatto di relazione e di cura, di altruismo e di calore umano, di passioni condivise. Ci prendiamo cura degli ospiti in casa di riposo, in ospedale e a domicilio e dei bambini allontanati dalle famiglie, ospiti di comunità educative del territorio comasco. I nostricondividono i nostri stessi valori e, grazie alla formazione e al costante sostegno, sono in grado di occuparsi delle persone che vengono loro affidate, valorizzando l’unicità dell’altro, mentre esprimono il meglio di sé”. Laè realizzata grazie al sostegno didi. di Fino Mornasco.