Non è una scuola per tutti: accessibile solo 1 su 3 per chi ha una disabilità

Sarebbe bello trovarsi a muoversi, respirare, vivere in un mondo in cui la disabilità – in tutte le sue forme e livelli vari – non fosse percepita come una discriminante né come una limitazione. Probabilmente è questo uno dei pensieri più frequenti del 4,1% degli alunni iscritti alle scuole di ogni grado del nostro Paese.

Scuola e disabilità: i dati

Stiamo parlando degli studenti con disabilità – fisica, motoria, cognitiva ecc.- che quest’anno si trovano a dover ancora fare i conti con molte barriere architettoniche presenti nelle scuole italiane. Eppure nel 2023, secondo il rapporto Istat sull'Inclusione scolastica degli alunni con disabilità, la loro presenza a scuola è aumentata del 7% rispetto all’anno precedente.

Dati alla mano, possiamo riscontrare che solamente il 40% delle scuole distribuite sul territorio nazionale risulta accessibile agli alunni con disabilità motoria (la situazione è migliore al Nord rispetto al Sud, dove si raggiungono picchi negativi pari al 36%). La regione più virtuosa in questo senso è la Valle d'Aosta, con il 74% di scuole accessibili, mentre Liguria e Campania si distinguono per la più bassa presenza di scuole prive di barriere fisiche (rispettivamente 29% e 30%).

Le barriere scolastiche

Immaginiamoci per un istante di essere uno studente in carrozzina, costretto a spostarsi da un piano all’altro per seguire le lezioni, all’interno di una struttura che non prevede ascensore oppure che ne ha uno troppo stretto: è proprio questa la barriera più diffusa, purtroppo, presente nel 50% dei casi. Frequenti sono anche le scuole sprovviste di servo scala interno, bagni a norma o rampe per il superamento di dislivelli.

Più rari invece – fortunatamente - sono i casi di scale o porte non a norma (rispettivamente 7% e 3%). Fino a qui stiamo parlando dell’ABC dell’inclusività degli ambienti scolastici, che già, aimè, lascia a desiderare. Ma l’accessibilità deve comprendere anche ausili senso-percettivi destinati all'orientamento degli alunni con disabilità sensoriali, presenti – sempre secondo il rapporto Istat – solamente nel 17% delle scuole, dove possiamo trovare segnalazioni visive per studenti con sordità o ipoacusia.

Se poi si è ragazzi con cecità o ipovisione, la situazione peggiora drammaticamente perché le mappe a rilievo e i percorsi tattili sono presenti solo nell'1,2% delle scuole.

Insomma, i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche – diciamo pure per l’accoglienza e la sicurezza dei giovani con disabilità – sono andati molto, ma molto a rilento negli ultimi anni, tanto che solo l'11% delle scuole li ha promossi e portati avanti. Un miglioramento importante in tal senso potrà forse arrivare dalla realizzazione dei progetti finanziati con fondi Pnrr, avviati a partire dal 2024.

Più insegnanti di sostegno, ma senza formazione

Una nota positiva potrebbe venire anche dal riscontrato miglioramento dell'offerta di insegnanti di sostegno (+10%). Il rapporto alunno-insegnante, infatti, è pari a 1,6 ed è migliore rispetto a quanto previsto dalla legge; peccato che tra gli insegnanti 1 su 3 non abbia una formazione specifica e che il 12% venga assegnato in ritardo.

Senza contare che, sempre secondo i dati Istat, il 60% degli alunni con disabilità si vede cambiare insegnante di sostegno ogni anno ed è per ciò costretto a ricostruire il rapporto di fiducia da zero, con tutte le difficoltà che un evento simile comporta, per esempio, per i bambini e i ragazzi con spettro autistico.

Per quanto riguarda la questione delle gite scolastiche e delle occasioni fuori porta, l’87% degli alunni con disabilità partecipa alle uscite didattiche brevi (senza pernottamento) organizzate dalla scuola (quota che scende nel caso delle scuole secondarie di secondo grado, ma che sale addirittura al 92% nella scuola primaria). Quando le gite di istruzione prevedono il pernottamento la partecipazione diventa molto meno frequente (32%), in questo caso sono soprattutto gli alunni del primo ciclo a rimanerne esclusi.

Il motivo di rinuncia più frequente è legato proprio alla condizione di disabilità (19%), anche laddove l'uscita non preveda un pernottamento e comporti, quindi, una minore complessità organizzativa.

Precluse le attività extra curriculari