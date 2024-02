Non riesce più a fare sesso post intervento. La sentenza: "Donna di 50 anni, non meriti l’intero risarcimento”

"Sei donna, hai 50 anni e non puoi più fare figli ? Alloranella tua vita”. Questa è la risposta che ha ricevuto la signora, madre di due ragazzi, quando aveva chiesto nulla di più di ciò che le spettava di diritto: unper il danno subìto. Per capire come si è arrivato a questo punto bisogna fare un passo indietro, esattamente al 1995, quando la signora andò in ospedale e finì sotto i ferri. All'epoca aveva. Dopo l’operazione però, riportò deglinon di poco conto, dall'incontinenza alla difficoltà a camminare e sedersi, all'impossibilità di avere rapporti, con ripercussioni pesanti sulla vita intima e di coppia.Alla donna venne accordato inizialmente un risarcimento di 80mila euro per i danni subìti, ma poi accadde qualcosa che la lasciò senza parole. Idella Corte Suprema Amministrativa decisero infatti di abbassare il risarcimento precedentemente accordato,. La motivazione? Secondo quella decisione l’operazione era avvenuta "ad un’età in cui il sesso non è così importante come negli anni precedenti ”. Dunque, se a Maria Morais, come a qualsiasi altra donna, l’intervento avesse pregiudicato l'attività sessuale a vent’anni, a trenta, massimo a quaranta, o comunque in età fertile , il risarcimento sarebbe stato adeguato. Ma a cinquant’anni suonati e due bambini al seguito, secondo i giudici portoghesi,sono sembrati. A quel punto la donna, ritenendo ingiusta quella decisione, non ha potuto far altro che rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo , che ha di fattodando ragione alla signora Maria, ma solo vent'anni dopo.Oggi Morais ha ormai 77 anni. "La questione dibattuta - si legge nella sentenza, che ha visto cinque giudici schierarsi per la donna contro due - non è la mera considerazione dell'età o del sesso, ma l'assunzione che la sessualità non è così importante per una donna di cinquant’anni e madre di due bambini rispetto ad una più giovane". "Questa assunzione – proseguono i giudici di Strasburgo - riflettelegata essenzialmente a, e ignora la sua rilevanza fisica e psicologica per la piena realizzazione della donna come persona". "Nella visione della Corte - sottolineano i giudici della Corte Europea dei Diritti dell'uomo - le considerazioni (della corte Suprema Amministrativa) mostrano i pregiudizi prevalenti nel sistema giudiziario in Portogallo". Un caso che porta sotto i riflettori la questione della sessualità nella, periodo in cui molte donne vengono tacciate di non essere più idonee al desiderio e alla passione. Consapevolezza dei propri diritti, tra cui cui quello a una sessualità piena, a qualunque età: la sentenza crea un importante precedente per tutte coloro che si troveranno ad affrontare situazioni simili, che dunque potranno essere giudicate al di là di stereotipi di genere e senza pregiudizi.