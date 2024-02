Nonna Concetta affronta gli esami di terza media a 76 anni: "L'ho promesso a me stessa"

Concetta e quella promessa fatta a se stessa e alla famiglia

di profumi e detersivi avevano bisogno del suo aiuto, poi le nozze, il trasferimento della donna a San Giorgio a Cremano e l'impegno casalingo hanno fatto il resto, tenendola lontana dai libri per decenni. Ma nel suo cuore non ha mai abbandonato la speranza, un giorno, di poter riprendere a studiare. "Una promessa a me stessa e alla mia famiglia", ha raccontato la nonna alla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Antonietta Maiello e all'assessore comunale all'istruzione Giuseppe Giordano, che l'hanno accolta sabato 11 giugno. Negli anni, una volta sistemata la famiglia, Ruoppolo

L'esame di licenza media

Non è mai troppo tardi, nemmeno per rimettersi a studiare. Per questo, sabato mattina si è seduta al sul banco all'Istituto comprensivo 'Massimo Troisi' di San Giorgio a Cremano (Napoli) e ha sostenuto la prima prova degli esami per la licenza media . Come di consueto, il tema d'italiano . Se sono molti i casi di pensionati che decidono di rimettere mano ai libri magari per conseguire la laurea , o di coloro che scelgono di spendere il proprio tempo per ampliare la propria cultura, magari in un momento difficile della loro vita come quello trascorso in carcere , c'è anche chi si accontenta di un titolo meno alto, ma non meno importante.Concetta Ruoppolo, classe 1946, come tante ragazze del suo tempo negli anni Cinquanta ha dovuto, una volta terminate le scuole elementari. I genitori, che gestivano a Napoli un negozioha frequentato diversi corsi di formazione e in quest'ultimo anno ha studiato i programmi ministeriali necessari per poi iscriversi alla scuola del paese e sostenereQuando si è accomodata al suo banco, visibilmente, sapeva bene che gli studenti seduti accanto a lei potevano benissimo essere i suoi nipoti. Ma nulla l'avrebbe scoraggiata ad affrontare quell'esame tanto desiderato. Sabato il tema di italiano, lunedì 13 giugno la prova di di matematica e il 20 giugno gli orali. Nessuna vergogna o ripensamento, solo tanta gioia e la giusta quantità di ansia e concentrazione per affrontare i test. "Il desiderio di conseguire la licenza media– spiega Antonietta Maiello – era una promessa fatta a se stessa e alla sua famiglia e soprattutto che". Concetta, svela la dirigente scolastica, ha scelto il tema di attualità, quello sulla guerra, che ha sviluppato su tre pagine scritte in bella grafia. Ed è certo che, con la sua grinta e l'esperienza acquisita con l'età, saprà fare un'ottima figura anche nelle prossime prove. Quindi non resta che augurarle