Pitti Uomo, la moda si mobilita per gli animali

A Pitti Uomo la moda si mobilita per la salvaguardia degli animali. A una settimana dal festival di Yulin , in Cina, dove ogni anno si celebra ila scopo di consumo alimentare, il marchio Calabrese 1924 presenta a Pitti Uomo 104realizzata in partnership con Humane Society International , organizzazione internazionale per la salvaguardia di tutti gli animali.” è una linea diin puro cotone popolata da cani e gatti stilizzati, dall'allure vintage, pensata per gli amanti degli animali. La capsule - in edizione limitata - sarà in vendita esclusivamente online sul sito di Humane Society International (HSI)/Europe, per finanziare le linee di intervento prioritarie della non profit. Tra queste, appunto, lo stop al consumo di carne di cane e gatto nel mondo.La collezione mira a riportare l'attenzione sul fenomeno, nel momento più critico dell'anno: nel giorno del, infatti, nel sud della Cina hanno inizio le manifestazioni che celebrano il consumo di carne di cani e gatti. Si tratta dell'ormai noto festival di Yulin, nella provincia del Guanxi, nato nel 2010 e che dura una decina di giorni.Una pratica ancora in essere nonostante un recente sondaggio, commissionato dalla stessa Humane Society International e dal suo partner cinese Vshine, abbia dimostrato che solodei residenti di Yulin - la città simbolo per il consumo di carne di cane e gatto - si opporrebbe oggi al divieto di questo brutale commercio. Il 70% degli intervistati afferma invece che un tale divieto non avrebbe un impatto significativo sulla propria vita e l'81% non ha espresso obiezioni.Secondo un’indagine della, l’agenzia di stampa ufficiale della Repubblica Popolare Cinese,non ha mai mangiato carne di cane ed è contro il suo consumo. Nel 2016, 11 milioni di attivisti cinesi hanno firmato una petizione delper fermare questo scempio. Lo stesso governo cinese è intervenuto e, nel 2020, ha rimosso cani e gatti dalle liste di, classificandoli come animali da compagnia. Attualmente, il mercato della pet economy in Cina è alle stelle. Nel 2019, infatti, ha prodotto una spesa di circa 26 miliardi di dollari, ed è destinato a crescere fino a 472 miliardi dollari entro il 2023.Parallelamente, in, Humane Society International sta promuovendo una petizione per ladel mercato degli orrori di Tomohon, a nord dell'isola di Sulawesi. Ogni mese migliaia di cani e gatti, molti dei quali domestici, vengono brutalmente trasportati per centinaia di chilometri per esserenei mercati del Nord Sulawesi. Spesso affrontano lunghi viaggi senza cibo né acqua, stipati in gabbie e sacchi così stretti da non potersi muovere, con la bocca chiusa da non riuscire quasi a respirare. Arrivati a destinazione assistono alla brutale uccisione di altri animali, tremando mentre aspettano il loro turno.Questo commercio non solo, ma è anche illegale a causa dei rischi per la salute pubblica, in particolare la rabbia. Lavorando con i partner di- l'unico rifugio per animali della provincia - Humane Society International ha la possibilità diuna rete di macelli situati nel centro della città e in altre zone e di porre fine in modo permanente alla vendita di cani e gatti e della loro carne nel mercato di Tomohon. Attraverso la campagna, Humane Society International vuole far sì che gli animali da compagnia vengano trattati come amici e non come cibo in tutto il mondo.In questaCalabrese 1924 è un nuovo prezioso alleato. Oggi l'azienda è guidata da Annalisa, quarta generazione di una famiglia di imprenditori della. Tutto ebbe inizio negli anni '20 del secolo scorso conche per un brevissimo periodo fu affiancato dal fratello Antonio. Con lo scoppio del secondo conflitto mondiale la fabbrica fu dismessa.Fu Francesco Calabrese nel dopoguerra ad affrontare una nuova sfida: riprendere in mano l'eredità paterna. La prima difficoltà, per la ripresa della produzione, fu il reperire la. Una ricerca difficile che alla fine lo portò a conoscere un grossista napoletano che riuscì a fornirgli unicamente deiper confezionare abiti da bambini: colori chiari, fiorellini, stampe, micro fantasie. Partì con questi per dare continuità a quella tradizione che non doveva e non poteva morire. Intorno agli anni '60 ormai aveva raggiunto un grande successo con le sue: F. Calabrese.All'epoca era uno dei cravattifici più antichi, nonché tra i pochi in Europa, vantando clienti in tutto il vecchio continente e oltreoceano. La storia continua prima con Gaetano Calabrese e poi, dal 1991, con la. Un heritage da preservare e custodire: oggi le cravatte Calabrese 1924 sono in vendita nelle più raffinate boutique di tutto il mondo.