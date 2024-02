Pride 2022: l’orgoglio Lgbtq+ torna a colorare le piazze italiane. Ecco le date in programma

p

Il pride di Sanremo: 1972-2022

I cortei in occasione del pride month

Il programma dei P r i d e

L’onda delinvestirà tutta l’Italia. Dopo gli anni di stop dovuti alla pandemia, finalmente le manifestazioni per itorneranno a svolgersi nel loro habitat, con un clima di festa fatto di cortei, musica e bandiere arcobaleno. La prima anticipazione c’è già stata il 9 aprile a, dove oltre un migliaio di persone sono scese in strada per commemorareche si svolse in Italia il un gruppo di manifestanti si radunò davanti al casinò della città dei fiori per contestare il congresso del Centro italiano di sessuologia. All’epoca, molti medici reputavano l’omosessualità una malattia e venivano prescritte terapie psichiatriche e neurochirurgiche per curarla. La protesta ottenne grande risonanza mediatica, al punto da essere definita “”, in riferimento ai moti avvenuti solo tre anni prima a New York.L’evento del 9 aprile si è aperto alle 10.30 con l’inaugurazione della mostra “”, che ha raccolto materiale relativo alle manifestazioni della comunità Lgbtq+ dell’ultimo mezzo secolo. Sono state commemorate le numerosee il pittore omosessuale, rinchiuso in manicomio fino alla morte. Il corteo si è svolto nel pomeriggio con partecipanti da tutta Italia. In testa, oltre all'assessore comunale alla Cultura Silvana Ormea, era presente anche, segretario generale di Arcigay , che si è dichiarato entusiasta della partecipazione, senza dimenticare che: “Cinquant'anni fa in questa città eravamo in quindici, ora siamo migliaia. C'è ancora tanta strada da fare , tanto che l'anno scorso il nostro Paese non è stato in grado di approvare la legge contro l'omotransfobia . Noi siamo qui determinati a ottenere questo risultato: per noi stessi, per le persone a cui vogliamo bene e per l'Italia”.La maggior parte dei cortei però è prevista per questa estate e in particolare per, noto come il. Il mese è stato scelto per commemoraresi verificarono i primi scontri tra la comunità gay e le forze dell’ordine che avevano fatto irruzione allo Stonewall Inn, un bar gay in Christopher Street a Manhattan. Quel momento viene tradizionalmente considerato l’inizio della protesta gay e il primo pride della storia. Per ora sono confermati, cui se ne aggiungeranno altri nelle prossime settimane. Molte città, come Cuneo e Aosta ospiteranno l’evento per la prima volta, segno che sempre più associazioni si attivano nei territori medi e piccoli per organizzare la festa più attesa dal mondo Lgbtq+.L’entusiasmo e le aspettative per l’Onda Pride di quest’anno sono altissime e, oltre alla voglia di festeggiare, non mancano le ragioni per manifestare: dopo il fallimento del Ddl Zan , l’Italia resta un Paese. Il nostro, inoltre, è l’ultimo stato dell’Europa occidentale dove(ma solo le unioni civili). Infine,e meriterebbe di essere aggiornata per tutelare i diritti delle persone transgender. Dopo mezzo secolo, essere orgogliosi continua ad essere un atto importante. Oggi, forse, più che mai.