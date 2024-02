Realizza 1750 biografie di scienziate su Wikipedia: "Non le celebriamo abbastanza"

La grave mancanza di Wikipedia

Chi è Jess Wade

potenziali

non mancano: "Non mi è mai capitato di sedermi e non avere qualcuna su cui scrivere", afferma ancora, mentre setaccia documenti d'archivio, pubblicazioni scientifiche, riviste e social media alla ricerca di persone degne di nota che però non hanno ancora una pagina Wikipedia.

"Non solo non abbiamo abbastanza donne nella scienza , ma non stiamo facendo abbastanza perquelle che abbiamo". Parola di scienziata. E così la 33ennequasi per capriccio cinque anni fa ha scritto la sua prima pagina di: si trattava della, una climatologa americana che, nonostante i numerosi riconoscimenti scientifici, non era mai stata citata nella popolare enciclopedia online. "L'ho incontrata a un evento scientifico e ne sono rimasta molto colpita", racconta la fisica britannica Wade che dopo una rapida ricerca online è rimasta sbalordita nel vedere che Cobb non aveva un profilo sulla piattaforma.Ma non era l'unica. Wade si è imbattuta infatti in unche ha trovato: la climatologa era solo una delle tantissime donne meritevoli il cui nome – e la cui lunga lista di successi – non era ancora stato inserito su Wikipedia, che è un portale di riferimento per circa 2 miliardi di persone al mese, dove si possono trovare informazioni su personaggi, idee e argomenti grandi e piccoli. Wikipedia è "usata praticamente da tutti", ha detto Wade. Si è resa conto che "nonostante sia una risorsa incredibilmente importante, soffre di unadi contenuti, in particolare, ma anche". Per questo la 33enne britannica ha deciso di prendere in mano la situazione e rimediare a questa grave lacuna: dal 2017 ad oggidi Wikipedia, raccontando la vita e la carriera di scienziate e ingegnere e fisiche, anche di quelle appartenenti a minoranze, i cui risultati non erano ancora documentati sulla piattaforma. Secondo Jess Wade, però, c'è ancora molto lavoro da fare. Al momento, in base al, gruppo dedicato ad affrontare il divario di genere sul sito, appena ilcontenute nell'enciclopedia in inglese riguarda donne . "Se le persone sanno chi sei, hai maggiori opportunità", ha detto aggiungendo che vuole "assicurarsi che le storie di queste persone siano presenti e di dominio pubblico".Ricercatrice presso l'Imperial College di Londra, Wade si occupa della spettroscopia Raman, una tecnica spesso utilizzata in chimica per identificare le molecole, tra le altre cose. Ha ricevuto diversi riconoscimenti per i suoi contributi scientifici e la sua pagina di Wikipedia è ricca e dettagliata con tutti i suoi successi. Ma parallelamente la fisica si è impegnata anella comunità scientifica e a, visto che queste rappresentano solo il 28% dei lavoratori in laboratorio. "Wikipedia è un modo davvero potente per dare credito a persone che, per molto tempo, sono state escluse dalla storia", ha dichiarato la scienziata. "Non solo non abbiamo abbastanza donne nella scienza, ma non stiamo facendo abbastanza per celebrare quelle che abbiamo. Parliamo sempre di sottorappresentazione – ha aggiunto – ma non agiamo abbastanza per porvi rimedio". La giovane passa gran parte delle sue serate seduta alla sua scrivania, cercando per ore in Rete colleghe meno conosciute che siano però d'ispirazione. I soggetti