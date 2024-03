“Ho perso la verginità a 35 anni”: Rebel Wilson contro la vergogna della prima volta ‘matura’

L’attrice Rebel Wilson rivela di aver perso la verginità all'età di 35 anni.

Se a molte persone questa notizia potrebbe non interessare, oppure leggendola si chiedessero pèrché quest’annuncio dovrebbe avere interesse per la comunità, la risposta è presto detta: l’argomento sesso è sempre, e dico sempre, seguitissimo e soprattutto sulla questione ‘prima volta’ ci sono sempre parecchie aspettative e tabù. In primis quello sul fatto che avere il primo rapporto sessuale completo oltre una certa età sia quasi un fattore di vergogna, di biasimo, di discriminazione verso la persona.

Per questo la 44enne australiana – che poi dai, ammettiamolo, parlare di perdita della verginità ha un retrogusto così moralista e antico… –, spera che la condivisione della sua storia personale possa inviare un “messaggio positivo” alle altre persone.

I giovani non devono sentirsi sotto pressione

Wilson, che qualche mese fa ha annunciato di essere diventata mamma (tramite gravidanza surrogata) della piccola Royce Lilly, racconta a People che nel suo libro autobiografico “Rebel Rising”, in uscita il 2 aprile, ha rivelato questo aspetto privato della sua vita intima, per rassicurare i più giovani che “non tutti devono perdere la verginità da adolescenti”.

“Le persone dovrebbero aspettare di sentirsi pronte o di essere un po' più mature”, dice nell’intervista l’attrice di “Pitch Perfect” e di “Single ma non troppo”. “E penso che questo possa essere un messaggio positivo. Ovviamente non si deve aspettare fino ai trent'anni come me, ma una persona giovane non dovrebbe sentirsi sotto pressione”. E ammette poi di aver evitato il più a lungo possibile di affrontare pubblicamente l'argomento da adolescente per “imbarazzo”.

"C'è stata una volta in cui credo di aver detto al mio migliore amico: ‘Oh, sì, l'ho fatto solo per chiudere la faccenda quando avevo 23 anni’, solo per evitare altre domande”, continua Wilson, che convolerà presto a nozze con la compagna Ramona Agruma, a cui è legata dal 2022.

L'australiana spiega infatti di aver cercato di evitare l'argomento quando usciva fuori o di sviare come poteva. “Di solito lasciavo la stanza quando la discussione andava in quella direzione – aggiunge –. E poi le persone che dicevano: ‘Oh, a 24 anni è così tardi’. E io ero seduta a pensare: 'Oh mio Dio, e io ho 35 anni... Ma che diavolo! Sembrerò la più grande sfigata’”.

Sebbene si definisca una “tardona”, Rebel Wilson ritiene che se avesse avuto 20 anni di meno, la sua esperienza e l'esplorazione della sua sessualità sarebbero state “molto diverse”.

“È incredibile, se fossi nata 20 anni dopo, probabilmente avrei esplorato di più la mia sessualità. Sapevo solo che essere attratta dagli uomini era una cosa normale”, ricorda. “E così, dopo la morte di mio padre, ho iniziato ad aprirmi di più e a capire che, anche se avevo visto il matrimonio come una cosa terribile e una perdita di tempo, avevo deciso di sperimentare anche quelle esperienze – conclude –. Con una donna, quando ho scoperto di essere attratta da queste in realtà”.