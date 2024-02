Prova costume superata per Rebel Wilson: "Non è il peso a definirci" dichiara orgogliosa

Prova costume superata per l'attriceperché " non è il peso a definirci ". La popolare comica australiana, nata il 2 marzo 1980, negli ultimi tempi è finita al centro dell'attenzione dei media non tanto per i suoi successi professionali quanto per il suoperché è dimagrita in modo drastico , apparendo radicalmente trasformata nel giro di due anni. In questo periodoed è diventata una paladina dele restare in forma con l'attività fisica, rivelando anche diquando non riesce a seguire la sua rigida tabella di marcia programmata.Dopo aver documentato questo cambiamento sui social, l'attrice è stata onesta sul suoe su ciò che questo significa per lei: accettarsi e mostrarsi per com'è. La Wilson ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae infucsia con un pareo a coprirle pancia e vita, scrivendo: "Ho appena notato che, sono in uno splendido resort all-inclusive… ho perso tutto il mio autocontrollo". La protagonista della commedia sentimentale "" sta sicuramente cercando un equilibrio con se stessa e con i cambiamenti del proprio corpo. Nel posto dove appare in costume, infatti, ha aggiunto: "Ma sai una cosa? Posso alzarmi domani e andare in palestra, idratarmi e mangiare sano e amarmi". L'attrice ha una: "Non aiuta affatto essere continuamente dura con te stessa, ma so perfettamente cosa vuol dire sentirsi in colpa e non stare affatto bene dopo aver mangiato troppo". E, così, lancia un messaggio a tutte le fan (11,2 milioni di follower su Instagram). "Ma se sei come me, sappi solo che sei più del tuo peso,. Fai del tuo meglio per essere in salute e non essere così dura con te stessa, non serve a niente." ha concluso il suo inno alla body positivity. In passato la 42enne aveva raccontato che Hollywood l’ha messa all’ingrasso perché in giro nelloc’erano pochecapaci d’interpretare ruoli comici o brillanti (spesso l’amica paffutella della protagonista, spalla su cui piangere, insomma la simpatica di turno ma mai la vera star). All'epoca i cachet da capogiro sono stati una motivazione ulteriore per continuare su questa strada ma adesso quei tempi sono solo un ricordo e la Wilson oggi ha intrapreso la strada dele della 'pace' con il suo corpo . E ha trovato l'. All'inizio di giugno, proprio nel Pride Month, aveva fatto coming out postando sui social un'immagine insieme alla compagna, fondatrice del brand sostenibile californiano Lemon Ve Limon, che frequenta da mesi. "Pensavo di essere alla ricerca di un principe della Disney… ma forse per tutto questo tempo ho avuto bisogno di una principessa Disney #loveislove" è quanto aveva scritto l'attrice per ufficializzare la relazione.