San Francisco, il programma di reddito garantito per la comunità trans, la più colpita dalla pandemia

Servirà ad "aiutare" le persone transgender della città ad "affrontare l'insicurezza finanziaria", fanno sapere dall'ufficio del sindaco. A, nei giorni scorsi, è stato lanciato un programma di reddito garantito per la comunità trans, che è stata tra le più colpite dalla pandemia di Covid-19 e dai suoi effetti. Une per un massimo di 18 mesi. L'iniziativa, lanciata in una delle città più progressiste d'America, roccaforte dei movimenti Lgbtq+, si intitola "" (Guaranteed Income for Trans People - Gift).Ma oltre al denaro i membri della comunità trans riceveranno ancheper la salute fisica e mentale, e potranno partecipare a corsi di coaching finanziario. Il programma è stato annunciato per la prima volta lo scorso anno, per poi essere lanciato alla vigilia del; Parisa Safarzadeh, portavoce della sindaca London Nicole Breed, ha spiegato ad Axios che la città ha stanziatoper coprirlo, ribadendo l'importanza di questa misura. Secondo un sondaggio del 2015 infatti, una grande fetta dei cittadini e cittadine trans californiani vive in condizioni di povertà rispetto alla popolazione generale dello Stato (). Durante la pandemia, le organizzazioni locali della comunità hanno riconosciuto che i pagamenti diretti (tramite appunto un reddito garantito , misura già sperimentata per altri gruppi sociali nella città californiana) potevano essere uno strumento prezioso per coloro che avevano improvvisamente perso il lavoro. "Sappiamo che le nostre comunità trans sperimentano, quindi questo programma fornirà un sostegno mirato per risollevare gli individui che ne fanno parte", ha dichiarato la prima cittadina Breed in un comunicato.Negli ultimi anni le città di tutto il Paese, da Denver a Des Moines, hanno iniziato a sperimentare programmi di reddito garantito per aiutare i cittadini più indigenti ad uscire dalla povertà. Dal 2020 ad oggi l'amministrazione di San Franciscoha infatti fornito sostegno finanziario adurante e dopo la gravidanza, nell'ambito del progetto "Abundant Birth" e, da quando è stato lanciato l'anno scorso, il progetto pilota di reddito garantito per gli artisti ha erogato assegni da 1.000 dollari al mese avisivi e altri locali. "Gift" sarà quindi il terzo programma assistenziale, rivolto questa volta ad una minoranza sessuale. All'inizio di quest'anno anche Palm Springs ha approvato una misura simile per la comunità transgender , ma è presto per stabilire che tipo d'impatto avranno questi programmi nella società. "Speriamo che il nostro programma di reddito garantito sia l'inizio diper contrastare levissute dalle nostre comunità, aiutarle a sopravvivere in un mondo che discute costantemente del loro diritto a esistere e consentire loro di usufruire dei servizi sanitari in modo modo significativo e che possa cambiare la loro vita", ha affermato JM Jaffe, direttore esecutivo di Lyon-Martin Community Health Services.