Sensual Dance Fit, la scuola di ballo di Carolyn Smith: "Rinascere a passo di danza"

Da un’esperienza di dolore personale è nata un’occasione di rinascita collettiva. Questo è "Sensual Dance Fit", programma di danza e motivazione concepito da Carolyn Smith per rivolgersi a tutte le donne con un preciso obiettivo: “Ritrova la tua sensualità e femminilità e innamorati di te stessa”. Da poche settimane si è chiuso in Sicilia il lungo tour della presidente di giuria di "Ballando con le stelle", che di volta in volta ha toccato le principali città italiane dove sono attive le scuole del suo progetto.

Il tour, lungo due mesi, che ha coinvolto insegnanti e migliaia di allieve in tutta Italia, ha permesso che Carolyn Smith incontrasse le tante iscritte ai suoi corsi, e sono 10mila in tutto lo Stivale. Il progetto per sole donne vuole aiutarle, attraverso la danza, con semplici passi di ballo ed esercizi di fitness, a risvegliare la propria femminilità. La famosa dance coach ha ideato questo progetto, unico nel suo genere, per permettere a ciascuna partecipante, di qualsiasi età, di rimettersi in forma e ritrovare la corretta postura, la propria eleganza, la propria sensualità.

Era il 2015 quando Carolyn ricevette la diagnosi di tumore al seno. Per affrontare le cure, fu costretta ad un lungo percorso di cure e di riposo. "La danza si rivela un potentissimo guaritore – spiega – ed è capace di risolvere molte problematiche della vita. Tenendo conto delle difficoltà che ho attraversato durante il mio percorso di cura, e dei limiti cui ero sottoposta, iniziai a creare qualcosa ad hoc solo per me". Poi però, nel dicembre del 2016, a Carolyn venne un’altra idea, di coinvolgere altre donne, non solo affette da tumore. Per permettere loro di beneficiare dei benefici della danza. “Desideravo condividere i primi risultati e così mi rivolsi a un primo gruppo di amiche, le invitai a provare le coreografie dagli effetti taumaturgici. Dopo poche lezioni mi sono resa conto che l'impatto benefico del neonato progetto avrebbe potuto essere molto più vasto di quello che io stesso immaginavo”.

"L'intruso, come io chiamo la malattia - spiega Carolyn – senza essere invitato aveva avuto libero accesso nel mio corpo creandomi parecchi problemi. Ma questo io non potevo accettarlo. Volevo con tutte le mie forze liberarmi di lui. E come me, ogni donna ha diritto di ritrovare se stessa. Desideravo ritrovare la mia femminilità, la grazia, quella coordinazione che spettano in particolare ad una danzatrice, ma in generale ad ogni donna. E così, dopo aver riflettuto a lungo su ciò che potevo fare per dopo uno stop forzato e così lungo, decisi di ritornare nel mio studio di ballo. È lì che l'idea ha preso forma". Pensato, in origine, per rispondere alle fatiche del suo percorso oncologico, è nato dunque "Sensual Dance Fit", che è una chance preziosa, una rivoluzione che si rivolge a quante, sommerse da lavoro, impegni, stress, famiglia, figli e dal peso dell’età che avanza, hanno voglia di ritrovare se stesse e scoprire il proprio potenziale.