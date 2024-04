Shannen Doherty: “Ho iniziato a sbarazzarmi delle mie cose. Non voglio lasciare questo impegno a mia madre”

Dicono che la malattia ti cambi la vita. Ti renda più consapevole di quello che la tua vita è stata, di ciò che hai fatto, delle persone che hai intorno. O almeno così è per molti e così raccontano le storie di tanti personaggi pubblici che hanno deciso di condividere la loro esperienza, la loro malattia, con il proprio pubblico. Un modo, per alcuni, di esorcizzare la morte, di sentirsi forse meno soli e, perché no, di lanciare messaggi a chi ascolta.

Come ha deciso di fare Shannen Doherty, malata di tumore dal 2015. Dopo quasi 10 anni di convivenza con il cancro, l'attrice affida al suo podcast "Let's be clear", quello che sta vivendo. A volte lo fa con un pizzico di ironia, come quando ha confidato di aver organizzato il suo funerale, a volte invece lascia che la commozione prenda il sopravvento. Senza paura di mostrare le proprie fragilità. Come nell’ultima puntata. Quando ha raccontato di aver iniziato a vendere molta della sua roba, collezionata nel tempo.

“Il cancro ha cambiato le mie priorità”

"Il cancro mi ha fatto fare un bilancio della mia vita e cambiare le mie priorità. E le priorità in questo momento sono mia madre e il fare le cose. So che sarà difficile per lei se se dovessi morire prima di lei, ma poiché sarà così dura per lei, voglio che altre cose siano molto più facili – ha spiegato – Non voglio che abbia quattro magazzini pieni di mobili. Sto iniziando, quindi, a sbarazzarmi delle cose, a donarle e a venderle. E’ stato davvero emozionante perché in un certo senso mi sono sentita come se stessi rinunciando a un sogno".

Ma poi è subentrata una domanda illuminante, che dovremmo farci tutti, al di là della malattia, come la stessa Doherty consiglia di fare: “Ci serve davvero tutta la roba che abbiamo, che compriamo spesso in maniera ossessiva?”.

Shannen Doherty, l'indimenticabile Brenda di Beverly Hills 90210, sorridente con la madre

"E la risposta è no – risponde - cioè nessuno di noi ha davvero bisogno di tutte le cose che abbiamo”. Ci sono altri modi di vedere le cose rispetto a come le abbiamo sempre viste e di vivere i nostri sogni come siamo abituati a farlo, fino a quando qualcosa non ribalta le priorità. E’ questo che l’attrice vuole farci capire.

"In 52 anni ho accumulato molte cose, alcune delle quali sono bellissime e preziose. E’ ora di iniziare a venderle, questo mi permette di fare più viaggi e costruire ricordi diversi con le persone che amo. Quindi, sì. Quello che mi dà gioia è portare mia madre nei posti che ha sempre voluto visitare. Come l’Italia. Anni fa abbiamo fatto questo fantastico viaggio in Italia e l'ho portata a Positano, a Roma, in Toscana e a Firenze. I ricordi sono ciò che contano di più, non i tuoi beni, non le tue cose, non quello che hai”.