Sharon Stone, lo scatto sexy 'al naturale' in piscina: "Imperfetta e grata in un giorno perfetto"

Le imperfezioni? Vanno mostrate con orgoglio.ha lasciato ben poco all'immaginazione dei suoi 3,2 milioni di follower su Instagram con un post condiviso domenica sul suo account. Nella foto, l'attrice 64enne candidata all'Oscar ha approfittato di una giornata di sole per fare un tuffo in piscina, rimanendo poi. Nella didascalia del post ha aggiunto un breve ma significativo messaggio: "".Nella foto la si vede con un asciugamano a righe bianche e verdi sulle spalle che le copre parzialmente il seno (quanto basta per non incorrere nella censura social), slip del bikini verdi leopardati e una serie di collane che le scendono sul petto sensuali. Ma ad essere ancor più sexy èa cui la star ed ex modella statunitense si lascia andare mostrandosi ai fan, nella sua strepitosa forma ma soprattuttoin vista. Segni del tempo, ma anche segni inevitabili dell'essere una persona in carne ed ossa:, con la pelle levigata e perfettamente priva di macchie, con gambe e braccia magrissime e toniche a qualsiasi età, con la pancia piatta e i capelli perfetti anche appena usciti dall'acqua. Per quanto pubblicità, riviste e social vogliano farci credere ancora il contrario. Allora il primo modo per dimostrare la propria bellezza vera è quella di mostrarsi al naturale e magari farsi una risata, in faccia a chi critica.Ma non è certo la prima volta che Sharon Stone si 'prende la briga' di rompere i tabù sull'aspetto fisico e sulla body positive: già in passato infatti l'attrice ha sfilato su red carpet mostrando fieramente i capelli grigi, le rughe dell'età, ma con un sorriso e una spontaneità tali da non lasciare spazio ai detrattori. L'ultima occasione era stata a giugno, con uno splendido completo rosa e un taglio corto e sbarazzino. Certo non è l'unica star che si ha deciso di farsi vedere con tutti i segni del tempo ben in mostra: dache durante il Festival di Cannes 2021 si sono mostrate in tutta la lorocon delle magnifiche, per non parlare di Sarah Jessica Parker che, dal set di And Just Like That... revival di Sex and the City, ha dato nuova vita allo stile di Carrie Bradshaw con una lunga capigliatura con fili bianco/argentei mescolati alla base biondo cenere. E non mancano gli esempi reali: a 65anni la principessa Carolina di Monaco è ormai pilastro fondamentale del Principato ed è ormai consuetudine ammirarla nella sua spelndente immagine da signora, elegante come non mai anche coi capelli grigi.Lo stesso giorno del post sulla body positive la Stone ha postato su Instagram una foto del, 22 anni. Nello scatto, il primogenito dell'attrice sfoggia un ampio sorriso, come la madre. L'attrice ha adottato Roan con l'ex marito Phil Bronstein, che ha sposato nel 1998 e dalla quale si è separata nel 2004. L'anno successivo la Stonee nel 2006 ha aggiunto alla sua famiglia. L'attrice ha parlato di spesso di, ultimamente tornando a polemizzare sull'abolizione del diritto all'aborto negli stati Uniti , lei che ha ammesso in varie occasioni di averne avuti ben nove spontanei. Durante un'intervista rilasciata a InStyle nel 2020, ha dichiarato che la sua più grande conquista è stata quella di essere madre: "", aggiungendo che di essere felice per essere riuscita a superare le avversità in modo da prendersi cura dei suoi figli. "La cosa più difficile è stata rialzarmi, andare avanti e continuare a perseguire il mio obiettivo di genitore: crescere bene i miei figli", ha concluso.