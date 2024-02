"Siamo sorde non aliene": le voci di The Deaf Soul nella Giornata mondiale

La settimana e la giornata mondiale delle persone sorde

L'impianto cocleare: "Che emozione scoprire i suoni"

I concerti? In camera ma non allo stadio

Obiettivo: "Udiamo l'inclusione"

Non c'è peggior sordo di chi... non vuole ascoltare! Perché se circain Italia manifestano(non solo sorde e sordi, quindi, che oscillano secondo le stime tra i 40 e i 60 mila), il numero di coloro che non sanno "sentire" né conoscono i diritti e le istanze della comunità sorda è ben più alto. Per questo è fondamentale che tutt* imparino "udire l'inclusione", come ci insegnano, in arte (essendo entrambe laureate e specializzate in graphic design è il caso di dirlo!) " The deaf soul ", dal nome del loro sito e delle pagine social di questo scoppiettante duo al femminile.Di loro e della loro attività di sensibilizzazione eavevamo parlato a inizio 2022, in un'intervista in cui la toscana, 26 anni, e la siciliana, 30, 'importate' a Milano ci avevano raccontato le loro storie e il loro lavoro. Il tutto condito da una buona dose di, la loro arma di successo. E allora chi, meglio di loro, poteva raccontarci cosa significhi davvero vivere con questa disabilità – che è una loro caratteristica allo stesso modo di chi porta gli occhiali –, in occasione della Settimana internazionale delle persone sorde (l'ultima di settembre) e della Giornata mondiale del sordo (celebrata il 23 dello stesso mese)?La World Federation of the Deaf ha lanciato per la prima volta la settimana dedicata alle persone sorde nel 1958 a Roma. Durante la IWDP (quest'anno dal 18 al 24 settembre), si svolgeranno iniziative organizzate in ogni parte del globo per sensibilizzare l’opinione pubblica su sordità e lingue dei segni (sì, lingue, non ce n'è una sola. Quella italiana, ad esempio, è la Lis), e rivendicare uguali diritti e pari opportunità per tutte le persone sorde.Il tema scelto per l'edizione 2023 è "Un mondo dove le persone sorde possano". La giornata mondiale, invece, celebrata il 23 settembre, vuol essere un momento per ribadire l'importanza di promuovere una vera integrazione de* sord* nella società, combattendo, permettendo loro di godere a pieno di tutte le opportunità di vita possibili.Cosa sentite? "Tutto!". Chiara e Ludovica sono sorde ma possono sentire. Come? Grazie all' impianto cocleare . "Ce l'ho sin da bambina, con tanti anni di logopedia mi ha permesso di riacquisire l'udito in tutti i sensi", dice la 26enne. L'emozione più grande, per entrambe, è stata, anche i più piccoli: la propria voce, il vento, il ticchettio dell'orologio. Ma se questo strumento ha permesso loro di scoprire il mondo che le circonda, spesso proprio questo mondo si è rivelatonei loro confronti. Insomma se loro possono sentire e parlare, non tutt* sono dispost* però ad ascoltarle e a includerle nella loro vita. Soprattutto quando si parla di relazioni: "tramite app di incontri, messaggiando con loro – racconta Chiara Bucello –. Non ho detto nulla della mia sordità ma una volta che ci siamo incontrati, la mia mia voce ha fatto capire loro che c'era qualcosa che non andava. Quando ho detto 'Sono sorda' mi hanno chiesto perché non lo avessi detto prima. Ma io. Con alcuni abbiamo provato a instaurare un rapporto, ma non è andata bene", ammette.E se la consolazione dalle pene d'amore per molte giovani si trova spesso nella musica, oltre che nelle amicizie sincere come la loro, per Chiara e Ludovica e per tant* appassionat* le canzoni sono disponibili solo con le cuffiette, o tra le mura di casa. "Purtroppo, durante le canzoni non ci sono i sottotitoli", spiega infatti la toscana. E se qualche eccezione finalmente si inizia a vedere, sono ancora molto rari gli eventi davvero fruibili dalle persone sorde."Per esperienza personale la musica non mi ha mai dato fastidio, avendola ascoltata sin da bambina mi piace cantare i miei brani preferiti. Come quelli di Jovanotti e Mengoni", spiega poi improvvisando un accenno della romantica A Te. Invece Chiara dice: "Preferisco la musica classica, pianoforte, violini... Sono andata al concerto dei Coldplay ".Ma con il sorriso contagioso e la loro complicità, le ragazze che hanno fondato The Deaf Soul non si fanno certo abbattere così facilmente. "Il nostro obiettivo come attiviste è quello didelle persone sorde. Lo facciamo con ironia, per non spingere a vedere la sordità come un problema, perché sono ancora molti quelli che la considerano un limite". E infine, un consiglio: ", siamo persone!".