Sophie Kinsella racconta “Cosa si prova” a vivere con il cancro

Sophie Kinsella, autrice di trentatré best seller venduti in tutto il mondo, tra cui il caso editoriale “I Love Shopping”, è l’ospite esclusiva della puntata di sabato 16 novembre di Verissimo. Intervistata dalla padrona di casa Silvia Toffanin, presenta al pubblico italiano il suo ultimo romanzo, “Cosa si prova”, in cui parla della sua battaglia contro il cancro.

Il cancro al cervello

La scrittrice inglese a soli 54 anni, ha all’attivo una vastissima produzione, con libri tradotti in 40 lingue e amatissimi dal pubblico internazionale. A aprile scorso, però, Kinsella ha spiazzato i suoi fan annunciando via social: “Ai miei cari lettori e seguaci, è da molto tempo che volevo condividere con voi un aggiornamento sulla mia salute e ho aspettato di avere la forza di farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato un glioblastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello”.

La scrittrice inglese Sophie Kinsella ha un cancro al cervello, ha subito un intervento chirurgico e sta facendo radioterapia e chemioterapia. Lo ha annunciato lei stessa con un messaggio sui social. "Era da molto tempo che volevo condividere con voi un aggiornamento sulla salute - scrive l'autrice di tanti best seller - e aspettavo la forza per farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma di cancro al cervello aggressivo. Non l'ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare le notizie nella privacy e adattarsi alla nostra nuova normalità".

L’autobiografia “Cosa si prova”

E, come c’era da aspettarsi per una che con la penna ci sa fare e parecchio, la sua personale lotta è diventata un libro, il più difficile, autobiografico, in cui per la prima volta parla della malattia, senza rinunciare all'ironia. Così nasce “Cosa si prova”, un’indagine personale ma in qualche modo anche comune, universale, per tutti e tutte coloro che stanno affrontando il cancro e le cure. “Mi sembra di vivere tutti i giorni il mio lieto fine - ha detto in una recente intervista – perché sono ancora qui. Mi godo ogni istante, penso solo ad andare avanti. Questa è la mia felicità di adesso". Il volume racconta la storia di una romanziera che si sveglia in un letto d'ospedale senza ricordare come ci sia arrivata e scopre di essere stata operata per rimuovere un grosso tumore che le cresceva nel cervello.

La scrittrice

Nata a Londra e negli anni si è creata un’incredibile carriera. Laureata in Politica, Economia e Filosofia, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro come giornalista finanziaria. In seguito si è poi dedicata alla narrativa. Dal 1995 al 2001 ha usato lo pseudonimo di Madeleine Wickham, per poi sfruttare il suo vero nome, lanciando nel 2000 la celeberrima serie I love shopping. Nel 2019 è uscito il decimo romanzo connesso a questa amatissima storia. Sei mesi fa, Sophie ha condiviso con i suoi lettori sui social media che nel 2022 le era stato diagnosticato un glioblastoma, una forma aggressiva di tumore al cervello. "Mi avevano detto che avevo il cancro e poi l'avrei dimenticato, e mio marito doveva dirmelo di nuovo”, ha raccontato. E ha aggiunto: “È davvero difficile dare brutte notizie a qualcuno e lui ha dovuto dirmelo ancora e ancora questa brutta notizia, hai il cancro ed è incurabile”.