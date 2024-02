Sposarsi in tv: spopolano i programmi che parlano di matrimonio e fanno sognare il pubblico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

L', lo scambio degli anelli e l'emozione nel pronunciare il fatidico sì. Il, nell'immaginario collettivo, è il giorno più bello della vita: un sogno che diventa realtà per la coppia che decide di fare il grande passo e, ultimamente, un sogno anche per milioni di telespettatori. Sono sempre di più, infatti, i programmi tv che girano intorno al tema del matrimonio : al pubblico piace fantasticare insieme ai protagonisti e, perché no, immedesimarsi nelle scene televisive. I risvolti amorosi dei futuri sposi sono in grado di fare quel click sull'empatia delle persone: non c'è cosa più confortante per un essere umano di sapere che c'è qualcuno alle prese con i suoi stessi problemi e quando si tratta di problemi d'amore l'attenzione diventa ancora più alta. Macchine lussuose che trasportano gli sposi, corse contro il tempo per soddisfare tutte le esigenze (persino quelle più bizzarre),, abiti griffati e cene luculliane: questo e tanto altro capita di vedere sul piccolo schermo nei numerosi programmi che raccontano (in modalità quasi sempre factual) le nozze diche, però, vuole rendere speciale il momento. L'ultimo in ordine di tempo è "" che vede al timone la conduttrice e Destination Wedding Plannerin onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) dal 30 luglio. Il format prodotto dalla Carpente con la società SmartWed SRL, è ideato assieme a Gianluca Potenziani (già autori di “Matrimonio a Sorpresa” il 'one off' andato in onda sempre su Real Time lo scorso maggio) e scritto a quattro mani con Luigi D’Anna.Una coppia diversa per ogni puntata è estremamente motivata a sposarsi ma deve fare i conti con un grande ostacolo: undi soli cinquemila euro. Con questa cifra, la Carpente cerca di aiutare le coppie consigliando loro come poter risparmiare in base alle priorità degli sposi per le categorie relative all'abito, al catering, alla location, ai fiori, alle fedi, alla musica e all'intrattenimento. L’unica voce importante in termini di costo che non è inclusa è quella relativa al, sul quale difficilmente si tende a risparmiare perché si tratta di una vera e propria favola, quella che segna ufficialmente l’inizio di una nuova vita insieme, con un itinerario che, seppur organizzato fin nei minimi dettagli, non rinuncia all’autenticità."Con la pandemia oggi le coppie sono più attente ai budget e anche ai contratti. Vanno pe sulle scelte che implichino un impegno economico importante. Non esclusivamente per mancanza di disponibilità economica ma perché a molti sono cambiate le priorità" spiega la conduttrice. E aggiunge: "Per esempio, il budget che avevano messo da parte per il matrimonio prima della pandemia, oggi preferiscono utilizzarlo per fare uno per la caparra di una casa, o per trasformare il classico matrimonio tradizionale a cui avevano pensato all’inizio in una vera e propriaper condividere un momento speciale e intimo con le persone care, prediligendo la socialità alla tradizione. In effetti, la spesa media di un matrimonio in Italia non è affatto ‘luxury’, ma si tende a raccontare o a far vedere solo matrimoni con costi che vanno ben oltre la media, lasciando a chi guarda (spesso futuri sposi) una sensazione di frustrazione". Se "Matrimonio a tutti i costi" si concentra su soluzioni low cost, fantasiose e creative,su Tv8 (fino al 24 agosto) organizza le nozze delle mamme. "" è un docu-reality prodotto da "Blu Yazmine" dove la presentatrice ha il compito di seguire le protagoniste del, appunto le madri, nel loro viaggio dei sentimenti: all'interno di una villa, queste donne single, affiancate da un figlio oppure una figlia adulti, fanno la conoscenza di sei uomini single, sperando che tra loro ci sia un potenziale fidanzato. La scelta finale non spetta soltanto alle madri, bensì anche ai loro figli.Negli ultimi anni, poi, uno dei programmi più gettonati è "": qui i futuri sposi si conoscono per la prima volta all'altare e poi hanno quattro settimane per conoscersi, piacersi, scontrarsi e, magari, concludere l'esperienza con ancora la fede al dito. L'esperimento sociale (prodotto da NonPanic Banijay) basato sul format danese "Married at First Sight", trasmesso da anni in paesi come l'Australia, gli Usa e il Regno Unito, anche in Italia è diventato un appuntamento televisivo molto seguito tanto che in autunno (il 26 ottobre) partirà la nona edizione su Real Time (ma lo show è già disponibile sulla piattaforma Discovery+). Gli sconosciuti che ribaltano i classici passi conoscenza-frequentazione-fidanzamento e si affidano agli esperti, riusciranno a trovare il partner ideale? Per la cronaca, nell'ultima edizione nessuna delle tre coppie ha confermato il matrimonio.Le spose agguerrite, invece, sono al centro di "", la versione nostrana della produzione inglese campione d'ascolti "Four Weddings". In onda su Sky e in chiaro su Tv8, il programma è una sfida in cui quattro coppie, provenienti da città ed estrazioni diverse, gareggiano a colpi di bouquet: il miglior matrimonio, scelto in base a location, vestito e menù, vince un premio speciale. Gli sposi trionfatori (ovvero quelli che ottengono il punteggio più alto) si meritano infatti un riconoscimento esclusivo: un favoloso viaggio di nozze in una meta da sogno. Dall'edizione numero 5 (andata in onda nei mesi scorsi), a rendere più 'piccante' lo show, è arrivato Costantino Della Gherardesca nei panni del conduttore e di colui che deve tenere a freno le agguerrite future spose.Dalle spose agli sposi protagonisti. "", trasmesso da La7, è il programma che arriva dall'Inghilterra (la versione originale "Don't Tell the Bride" è passata su La5) e che mette l'intera organizzazione del matrimonio nelle mani del. Lo sposo ha a disposizione tre sole settimane di tempo ed un budget limitato a 15.000 euro per poter organizzare il matrimonio perfetto. Si tratta di una sfida molto dura, che spesso manda, eterni indecisi e poco amanti dei dettagli, e mette in grande agitazione le donne, preoccupate per le scelte fatte dal consorte, che sono in effetti spesso discutibili. Alla fine, nonostante lo scambio di ruoli, il matrimonio viene celebrato nel migliore dei modi.Per andare sul sicuro, comunque, è meglio affidarsi a un wedding planner. Edin questo campo è sicuramente una garanzia. In "" (in onda su Real Time) si occupa di organizzare il matrimonio dei sogni dei futuri sposi in ogni. Naturalmente, la prima cosa da fare è prenotare lain cui si svolgerà la cerimonia. Subito dopo arriva la scelta della location per la festa, che richiede solitamente tre o quattro giorni per essere meticolosamente allestita. Non può mancare poi la stesura del menù, la preparazione dell’allestimento floreale e dei(termine molto amato da Miccio che sta a indicare le bomboniere) e, infine, l’accoglienza degli ospiti dei due sposi. Dopo unadell’evento, per assicurarsi che tutto proceda senza intoppi, gli sposi sono pronti al grande giorno e a godersi tutto ciò che Miccio ha scrupolosamente allestito per loro, con il prezioso aiuto del proprio staff. Insomma, in questo caso il livello di stress degli sposi è ridotto al minimo, ma lo stesso non si può dire del wedding planner Per un matrimonio perfetto serve l'abito giusto. Ecco allora "", show statunitense, il cui titolo originale è "" (cioè "Dì sì al vestito"). Il programma va in onda sulle reti americane dal 2007, mentre le trasmissioni in Italia sono iniziate nel 2009 su Real Time. Il reality s'incentra sulla vendita degli abiti da sposa in uno dei negozi più importanti di Manhattan a New York: "" diretto dal guru degli abiti da sposa Randy Fenoli. Il negozio è specializzato sin dalla sua apertura, nel 1999, nella vendita di abiti da sposa dei principali stilisti statunitensi e internazionali. Tra, le future spose con l'aiuto dei veri dipendenti di "Kleinfeld Bridal" riescono a trovare l'abito dei sogni. Esiste anche una versione inglese e in questo caso sono il fashion designer gallese David Emanuel e Christine Dando, proprietaria di una delle più note boutiques di abiti da sposa, ad aiutare le spose nella ricerca del. Per la serie 'paese che va, abito da sposa che vuoi', nel 2021 su Real Time, Enzo Miccio ha debuttato con la versione tutta italiana di "".Uno dei programmi più popolari in fatto di nozze è senza dubbio "". In onda su Real Time dal 2014, dopo la scomparsa di, i sontuosi saloni del Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate ("dove puoi vivere una favola") hannocome protagonista, con il marito Matteo al suo fianco. Qui la parola d’ordine è. Spettacolari coreografie di fuochi d’artificio, cantanti neomelodici che animano la festa, menù dalle portate infinite, abiti che non passano inosservati e un numero impressionante di invitati sono soltanto alcuni degli ingredienti di questi matrimoni, che sono pensati proprio su misura per i futuri sposi.