Stop alle discriminazioni: il più grande coming out di massa nella Chiesa cattolica tedesca

Maggiori libertà e soprattutto, più. Sono lontani i tempi dell’Inquisizione, eppure le resistenze sono ancora tante, troppe nei confronti di chi manifesta un ‘diverso’ orientamento sessuale. E così quello che è accaduto in Germania lunedì 24 gennaio, non a caso, è stato definito dai media tedeschi e non solo "il più grande coming out mai avvenuto nella storia della".Nel documentario “Wie Gott uns schuf” (“”, visibile qui ) trasmesso dalla televisione pubblica tedesca ARD e della durata di un'ora circa, un gruppo corposo, di bendella Chiesa cattolica tedesca, dove da tempo soffia un vento di riforme ( ne avevamo parlato qui ), ha deciso dialla luce del sole, annunciando pubblicamente la propria adesione al collettivoper protestare contro la ‘discriminazione’ che affermano di subire all’interno dell’istituzione. Dando vita, di fatto, a unche ha permesso loro di liberarsi finalmente di un peso che si trascinavano da tanto, e che per troppo tempo è stato taciuto. Fanno parte del gruppo, professori e professori di religione, referenti pastorali, nonché impiegati amministrativi, suore, infermieri e infermiere, che chiedono unadel lavoro affinché il loro orientamento sessuale cessi di essere motivo di licenziamento.Contemporaneamente al documentario 125 persone che collaborano a vario titolo con la Chiesa cattolica tedesca hanno lanciato l’iniziativain cui chiedono "in linea con il proprio orientamento sessuale e identità di genere, anche di coppia o nell’ambito di un matrimonio civile, non può essere valutata come”. Inoltre, il nutrito gruppo che ha fatto coming out chiede che glidella Chiesasulle questioni di genere e sessualità siano rivisti sulla base della nuova comprensione che esiste su questo argomento e che alle coppie omosessuali non sia impedito di accedere alla. “Una chiesa che rivendica Gesù e il suo messaggio deve agire con decisione contro ogni forma di discriminazione e promuovere una cultura della diversità”, scrivono nella nota. “Una vita secondo la propria identità di genere non può essere considerata una infedeltà al magistero” afferma ancora il gruppo. Basta dunque equiparare l’omosessualità ad un. La strada invocata è quella segnata dallo stesso messaggio evangelico: tutti figli di Dio e bisognosi e meritevoli di essere accolti.