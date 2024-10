Taylor Swift dona 5 milioni di dollari per le vittime dell’uragano Milton

Taylor Swift ha il cuore d’oro. La cantautrice statunitense ha intatti donato 5 milioni di dollari per aiutare le persone colpite dagli uragani Milton ed Helene. La notizia è stata data dal CEO di Feeding America Claire Babineaux-Fontenot che sulla pagina Instagram dell'organizzazione ha ringraziato pubblicamente la superstar definendosi “incredibilmente grati”.

Feeding America: “Grazie Taylor”

“Questo contributo aiuterà le comunità a ricostruire e a riprendersi, fornendo cibo per le prima necessità, acqua pulita e rifornimenti per le persone colpite da queste tempeste devastanti. Insieme, possiamo avere un impatto reale nel sostenere le famiglie mentre loro affrontano le sfide future. Grazie, Taylor, per essere al nostro fianco per porre fine alla fame e per aiutare le comunità bisognose”, si legge nel post sul social.

Il precedente

Swift però è non è la prima a compiere questo gesto. Anche la leggenda del paese Dolly Parton ha contribuito ad aiutare le persone colpite dagli uragani. Quest'ultima sta infatti collaborando con Walmart per fornire aiuti in tutta la regione degli Appalachi, dopo le inondazioni dei giorni scorsi. Ha anche promesso una donazione personale da un 1 milione di dollari alla Mountain Ways Foundation, un’organizzazione di beneficenza dedicata a fornire assistenza immediata alle vittime dell'alluvione di Helene.

Dolly Parton

L’uragano Milton si è abbattuto sulla Florida

La donazione della popstar è arrivata poche ore prima che l'uragano Milton si abbattesse sulla costa occidentale della Florida, mettendo in fuga la popolazione locale e lasciando al buio oltre due milioni di persone. Tra le aree più colpite ci sono le contee costiere, tra cui Pinellas, Hillsborough, Manatee e Sarasota, nonché la contea interna di Hardee, dove quasi tutti le 9.600 utenze monitorate sono fuori uso. Oltre tre milioni di persone sono attualmente senza corrente.

“Diverse” persone sono morte in Florida, riporta la Nbc, senza però fornire il numero delle vittime. Lo sceriffo della contea di St. Lucie, Keith Pearson, ha confermato che ci sono state "diverse vittime" nella contea, come ha riferito l'emittente Wptv, affiliata della Nbc.

Solo due settimane fa, il Sunshine State era stato costretto ad affrontare l'arrivo dell'uragano Helene, di categoria 4. La tempesta ha interessato ben sei stati americani, causando inondazioni catastrofiche e provocando la morte di oltre 230 persone. Helene è stato il secondo uragano più letale a colpire la terraferma degli Stati Uniti negli ultimi 50 anni, dopo Katrina, nel 2005.