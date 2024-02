The Jackal, un albero per salvare il Pianeta e fare un regalo speciale alla mamma

Un albero pere fare un regalo speciale alla mamma. Lo suggeriscono anche The Jackal. Il collettivo comico originario di Napoli si unisce alla già folta schiera di personaggi famosi che affronta il tema della crisi ambientale. E lo fa a modo loro, con un ironicorealizzato in collaborazione con Treedom , prima piattaforma al mondo (con sede a Firenze) che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto online. In occasione della Festa della Mamma , che quest’anno cade l’8 maggio, arriva, la campagna di sensibilizzazione alle tematiche ambientali che vede i The Jackal porsi una domanda: “davanti alla crisi ambientale, meglio cambiare il pianeta o noi stessi?”. Nel video il gruppo comico è protagonista della colonizzazione di un nuovo pianeta, nel tentativo di trattarlo meglio del precedente. È un pianeta ancora vergine e rigoglioso, quello su cui Fru, Aurora e Claudia dei The Jackal approdano insieme a una manciata di altre persone. Sono in fuga dalla Terra, diventata ormai quasi inabitabile.

Un'alternativa alla vecchia Terra

Il video

Il messaggio

Da Milito a Pechino Express

Si insediano così su, decidendo però di regolare il comportamento dei suoi neo-abitanti. C’è, infatti, la consapevolezza che agire esattamente come sulla Terra porterebbe al collasso ecologico della loro nuova casa. The Jackal fissano sette semplici leggi di convivenza. Tra queste spicca il divieto”, per impedire la deforestazione che ha divorato le foreste terrestri e che Treedom cerca di contrastare. Nonostante i buoni propositi, gli esploratori resistono su Terra2 soltanto due mesi, per poi abbandonarla in uno stato di totale distruzione dopo averne esaurito le risorse naturali.Il video, quindi, vuole far riflettere sulla possibilità di reagire alla crisi climatica ed ecologica , cambiando lo stato delle cose, partendo dalle abitudini e dai piccoli gesti. E tra questi c’è, appunto, la scelta di piantare un albero a distanza, seguendo anche decisione del gruppo che ha creato una propria foresta. Sulla piattaforma, chiunque può scegliere gli alberi speciali selezionati proprio per la Festa della Mamma : dall’arancio alla mangrovia, dal palissandro alla graviola fino alla caoba.“In questo periodo complesso – spiega, fondatore e CEO di Treedom – abbiamo pensato di far sorridere le persone con una storia ironica ideata proprio da uno dei collettivi artistici più creativi d’Italia, i The Jackal. Un appuntamento d’amore per tante persone che piantano alberi con noi per fare un regalo a coloro che amano: la mamma e l’ambiente”. Grazie a Treedom, dalla sua fondazione nel 2010, sono stati piantati. Tutti gli alberi vengono piantati direttamente da contadini locali e contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali ed economici alle loro comunità. Nel 2014, “Treedom” è diventata una B Corporation certificata, parte della rete globale di aziende che si distinguono per elevate prestazioni ambientali e sociali. Ogni albero su “Treedom” è geolocalizzato, fotografato e ha la sua pagina online su treedom.net. Gli alberi possono essere tenuti o virtualmente regalati ad altri. Grazie a queste caratteristiche, gli alberi di “Treedom” sono unicamente coinvolgenti e rappresentano un ottimo strumento di comunicazione e marketing per le aziende che vogliono agire per il clima.The Jackal, in inglese “lo sciacallo”: il seguitissimo gruppo di Youtubers ha sfondato in Rete grazie alle parodie di. Il loro talento infatti è bravi a 'sciacallare' film, spot televisivi, tendenze. Perché si cibano di frammenti di altri film per ricreare delle cose tutte loro. "Siamo degli sciacalli perché ci piace fare a pezzi le sequenze dei film che amiamo, per poi rimontarle e creare qualcosa di nuovo", dicono. E questo 'qualcosa di nuovo' sono dei video, che loro hanno cominciato a creare alle scuole medie, nel garage di uno di loro, con la telecamera sottratta ai genitori, registrando i loro primi esperimenti sulle sacre videocassette del saggio di danza della sorellina. Questo e molto altro dà vita a The Jackal: ogni loro video, oggi, fa milioni di views.Ma hanno cominciato in un posto macchina umido a. Hanno costruito una factory, una casa di produzione video di qualità altissima. Ma sempre, come dire?, a conduzione familiare. Anzi, amicale. I loro video si chiamano Lost in Google, Gay ingenui, Gli effetti di Gomorra – la serie sulla gente, con le partecipazioni autoironiche di Salvatore Esposito e Roberto Saviano; o Vrènzole, dialoghi surreali e debordanti da un balcone all’altro, in napoletano stretto.The Jackal sono– il nucleo storico – a cui si sono uniti. E a una certa distanza, a sorvegliarli, sostenerli e in qualche modo proteggerli,, il creatore di Fanpage. it. Dopo aver anche scritto un libro,(Rizzoli). Sottotitolo: Così abbiamo aperto un canale YouTube e partecipèato a numerose trasmissioni televisive, troviamo ora due Sciacalli fra i tre finalisti della trasmissione Pechino Express , arrivata alla tappa finale, in onda il giovedì 12 maggio su Sky Uno e Now Tv. A sorpresa la coppia formata da, su cui nessuno avrebbe scommesso uno scellino, è riuscita ad evitare l’eliminazione da parte della coppiae piazzarsi sul podio.