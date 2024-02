Tre stelle Michelin a Hiša Franko: Ana Roš è l'ottava chef donna a conquistarle

Il riconoscimento a Hiša Franko

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hiša Franko (@hisafranko)

Chi è Ana Roš

L'ottava chef nel Gotha delle Tre stelle

Ana Roš è. La 50enne slovena dirige il ristorantea Caporetto, che ha appena ottenuto il prestigioso riconoscimento dalla Guida, primo nel Paese a raggiungere questo traguardo. "Un sogno che si è appena avverato" per tutta la famiglia del ristorante, vicinissimo al confine italiano, premiato per la creatività, l'innovazione e la dedizione alla creazione culinaria che ha portato avanti fino ad oggi.La Guida Michelin è sbarcata, ma vi ha trovato immediatamente un eccellenza con il ristorante Hisa Franko, a cui erano immediatamente state assegnate 3 stelle. L'ulteriore traguardo raggiunto oggi dimostra, in effetti, che la strada intrapresa dalla chef e da tutto lo staff è quella giusta. "Siamo una squadra giovane che lavora duramente giorno dopo giorno, anno dopo anno. Ma alla fine per noi la cosa più importante è che gli ospiti di Hiša Franko siano soddisfatti", dice Roš. Che poi spiega: "Ci troviamo in un villaggio conosciuto da pochi (Kobarid, ndr) e siamo grati a ogni anima che viene a godersi le nostre meravigliose creazioni, specialmente d’inverno, quando tutti i camini sono accesi e il ristorante è davvero magico".Consideratanel panorama gastronomico internazionale, Ana Roš è emozionatissima l'arrivo della terza stella da parte della Rossa, un importante riconoscimento che va ad aggiungersi ai tanti premi già conquistati nella sua carriera.La slovena, nata la notte dell'ultimo dell'anno del 1972 in un piccolo paese dell'Ex Jugoslavia, da genitori ambiziosi, si è formata da bambina nella, guadagnandosi addirittura un posto nella nazionale giovanile. Abbandonata prima del nascere la carriera di sciatrice professionista, dopo aver frequentato il liceo linguistico,all'Università di Trieste, facoltà di Gorizia. Dopo la laurea, ha incontrato il suo ex compagno Valter Kramar, con il quale hanno due figli grandi. I genitori di Valter erano proprietari di Hiša Franko, un ristorante casalingo già affermato nell'estremo ovest sloveno. Quando andarono in pensione, Ana Roš abbandonò la carriera diplomatica per rilevarlo (contro la volontà dei suoi genitori). Dopo alcuni anni di lavoro in sala, nel 2002, da, ha assunto la guida della cucina del ristorante.Nel 2017 ha ricevuto il titolo di "" da The World’s 50best e quest'anno il suo ristorante si è aggiudicato il 32° posto nella selezione The World’s 50 Best Awards. Inoltre la sua creatività innovativa ai fornelli le è valsa il, che fa di lei una vera pioniera nel mondo culinario. E la 50enne da oggi entra anche di fatto - e di diritto - nell'olimpo delle 'elette tristellate' aggiungendosi a Elena Arzak, Dominique Crenn, Hélène Darroze, Annie Feolde, Anne-Sophie Pic, Nadia Santini e Clare Smyth.Hiša Franko diventa invece l’unico ristorante in Slovenia a vantare tre stelle Michelin (oltre alla stella verde), seguito da Milka a Kranjska Gora dello chef David Žefran, che si è appena aggiudicato due Macarons. Un palmares da invidia, insomma. Ma, da vera professionista, la chef slovena non si accontenta: ". E lo dimostriamo ogni anno. La nostra storia nell’estremo ovest della Slovenia è un po’ rock@roll, un po’ funky, ma è una storia molto elegante ed è la nostra storia".