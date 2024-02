Una casa per Yuri e Tris: "Siamo entrambi senza un arto, ma siamo tranquilli ed educati"

Ventiquattro chilometri al giorno per raggiungere l'università

La storia di Yuri Prezzi e della sua cagnolina

La malformazione e il bullismo non hanno fermato la sua tenacia

L'appello dell'inseparabile coppia

Questa è la storia di Yuri Prezzi, giovane studente-lavoratore fuori sede, che cerca casa insieme alla sua cagnolina. Ha un budget limitato, o comunque ragionevole rispetto a quelli che sono i prezzi di mercato attuali, e una sola "pretesa": la vicinanza all'università. C'è una caratteristica, in particolare, che accomuna lo studente e la sua compagna di avventure, una disabilità fisica di cui lui stesso parla con tono ironico che allontana qualsiasi tentativo di pornografia del dolore, un rischio concreto della narrazione di storie come queste.bolognese, è uno dei tanti studenti fuori sede del Campus di Cesena, ma per ragioni di risparmio abita a Mercato Saraceno, a 24 chilometri di distanza, da percorrere ogni giorno per raggiungere la Facoltà di Ingegneria biomedica. Così motiva a noi e sui social la sua ricerca di un appartamento in affitto più vicino alla sede universitaria e compatibile al suo budget che non arriva alle 500 euro: "Sono un tranquillo ragazzo senza gamba, alla peggio mi sentirete saltellare al piano di sotto la notte, quando vado in bagno, ma il resto del tempo sono tranquillo e lavoro mentre studio". Può essere la sua disabilità, peraltro corretta da un arto artificiale, un motivo ostativo da parte dei locatori? Forse no, ma lui non vive da solo, ha una compagna di vita:, questo il nome della sua inseparabile cagnolina, è "tripode", ovvero priva della zampa destra anteriore, "perché".La storia vale la pena di essere raccontata, con la leggerezza di chi, come lui,e, non rivendica un diritto di priorità o pietisce in base a ciò che gli manca: la gamba sinistra. "Ho 29 anni – spiega – e sono al secondo anno di Ingegneria biomedica. Sì, lo so, sono vecchio per studiare, ma per me le lauree sono come le tic tac, godi solo dalle 3 caramelle in poi". Ha, infatti, già una laurea in Scienze motorie, ha conseguito la Magistrale in Attività fisica adattata ed è anche massoterapista. "Ma pur facendo il personal trainer, oggi anche nella palestra della cittadella universitaria, ho capito che erano altri i miei interessi. E dunque oggi sono iscritto al secondo anno di Ingegneria Biomedica"."Sono nato con una– continua nel racconto il 29enne – e da bambino ho subìto scherno e atti di bullismo dai compagni. Portavo un tutore dal piede alla coscia, ed era molto doloroso da sopportare, tant’è che a 16 anni, con i medici che mi seguivano. Dopodichée sono entrato nella, trovando un ambiente accogliente e ho partecipato nel 2014 ai campionati Europei; ho fatto arrampicata sportiva. Guido auto e moto e faccio palestra". A casa a Bologna ha 3 cani, ma non volendo restare solo a Cesena ha risposto ad unche mostrava la foto di una cagnolina in cerca di adozione dal Sud Italia.– assicura Yuri -, tant’è che neppure ho letto tutta la descrizione e solo quando è arrivata a destinazione ho visto che era priva della di una zampa anteriore e così ho scelto di chiamarla Tris.avrei potuto trovare?" Ad avvalorare l’appello per la ricerca dell’alloggio il giovane aggiunge chee a renderlo simpaticamente accattivante assicura "sono non fumatore e posso essere considerato come un fenicottero.. Il 21 ottobre Luce! ti aspetta a Palazzo Vecchio, Firenze, per festeggiare insieme: dibattiti, talk e confronti su inclusione e unicità, con tantissimi ospiti. Per partecipare al Festival e rimanere aggiornati sul programma è necessario iscriversi sul sito dell’evento, clicca qui.