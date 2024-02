Usa, pillola anticoncezionale senza ricetta: via libera dalla Fda

Le barriere alla contraccezione

Il farmaco Opill

Anticoncezionale da banco

Combattere lo stigma

Laapprova unada vendere senza prescrizione medica a donne di qualsiasi età. È la prima volta nella storia americana. L'agenzia federale preposta al controllo di farmaci e alimenti, ha infatti dato il via libera al medicinale, il metodoper prevenire la gravidanza rispetto ai preservativi, agli spermicidi e ad altri metodi disponibili senza ricetta.Gli Stati Uniti si aggiungono agli oltre 100 Paesi del mondo che hanno reso la pillola anticoncezionale disponibile al banco, tra cui la maggior parte degli Stati dell'America Latina, l'India, la Cina e il Regno Unito."Se usato come indicato, il contraccettivo orale giornaliero è sicuro e si prevede che sia più efficace dei metodi contraccettivi senza prescrizione attualmente disponibili nel prevenire le gravidanze indesiderate", ha dichiarato la dottoressa Patrizia Cavazzoni, direttrice del Center for Drug Evaluation and Research della FDA. Si tratta di una rivoluzione negli Usa, dove è diventata una questione di crescente urgenza dopo che la Corte Suprema, a giugno 2022, ha ribaltato la storica sentenza 'Roe v. Wade' che garantiva il diritto all'aborto a livello federale.Per questo la Fda è corsa ai ripari e afferma che questa mossa contribuirà a ridurre le barriere che migliaia di donne sui trovano di fronte quanto a diritti sessuali e riproduttivi. Secondo esperti in salute riproduttiva, la disponibilità della pillola potrebbe essere particolarmente utile per le ragazze più giovani, le adolescenti e quante hanno difficoltà ad ottenere un'assicurazione sanitaria e ad affrontarenecessari per andare da un medico per ottenere una prescrizione.La società produttrice, Perrigo company, con base a Dublino, fa sapere che probabilmente il farmaco sarà disponibile al banco. I costi non sono stati ancora precisati ma Frédérique Welgryn, vicepresidente globale dell'azienda, ha assicurato l'impegno a rendere la pillola "e alla portata di donne e persone di tutte le età".Secondo i medici, la pillola a base di solo progestinico - spesso nota come "minipillola" - è una forma di contraccezione particolarmente sicura perché non contiene estrogeni, il che significa che hae rischi per la salute. Quelli più comuni includono un ciclo mestruale irregolare, mal di testa, vertigini e nausea. Se resta l'incognita del prezzo, in base a un recente ordine esecutivo di Joe Biden, il governo federale potrebbe presto adottare misure per richiedere alledei metodi di controllo delle nascite da banco. Nel frattempo i democratici al Senato hanno reintrodotto la proposta di legge per richiedere tale copertura.L'approvazione arriva dopo che, a maggio, un gruppo consultivo diha votato all'unanimità per raccomandare che la pillola diventasse disponibile anche senza prescrizione medica . Durante l'audizione, alcuni scienziati avevano però sollevato dubbi sulla possibilità che le più giovani e le persone con un'alfabetizzazione limitata potessero comprendere le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale, tra cui quella di non assumere la pillola se avevano una(in particolare di cancro al seno ).Ma i membri della commissione hanno concluso che le donne affette da questo tumore erano già probabilmente in contatto con i loro medici e consapevoli di non dover assumere contraccettivi ormonali. In definitiva, si è ritenuto che l'Opill - approvato per la prima volta dalla FDA nel 1973 - sianella prevenzione delle gravidanze. La svolta gode anche di un ampio appoggio da parte di gruppi come l'American Medical Association, l'American College of Obstetricians and Gynecologists e l'American Academy of Family Physicians. Largo sostegno anche nei: in una rilevazione del 2022 condotta dall'organizzazione di ricerca sanitaria Kff, più di tre quarti delle donne in età riproduttiva hanno dichiarato di preferire una pillola da banco, principalmente per comodità. Le più orientate ad acquistarla sono quelle che già le assumono, le donne senza assicurazione sanitaria e le ispaniche.Inoltre, le donne a volte si trovano ad affrontaredi fronte agli operatori sanitari e ai genitori quando cercano di ottenere anticoncezionali.è una di queste: da tre anni lotta per avere accesso alla pillola anticoncezionale. Cresciuta in una comunità ispanica e fortemente religiosa nella città di confine di McAllen, in Texas, la 19enne ha cercato per la prima volta di ottenere una prescrizione quando ha iniziato ad avere rapporti sessuali, all'età di 16 anni. Ma i suoi genitori, che l'hanno avuta quando erano adolescenti, le hanno negato il permesso, temendo che il contraccettivo le avrebbe fatto assumere. Quando a 18 anni Dyvia è andata al college in Alabama, dove la maggiore età scatta a 19, sapeva di essere costretta ad aspettare un altro anno. "Essendo figlia di genitori adolescenti, questa era una delle mie più grandi paure", ha dichiarato alla BBC. "Volevo fare di tutto per evitare lo stesso esito... Ma ho dovuto fare i salti mortali". Medici e attivisti sostengono che rendere disponibili gli anticoncezionali senza prescrizione medica comporterà una serie di benefici per la salute femminile, tra cui la riduzione delle. Negli Usa, infatti, alcuni studi hanno rilevato che quasi la metà del totale non sono volute.