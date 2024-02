Venezia, David Beckham cavaliere della figlia Harper all'evento in abito da sera

Sono sicuramente tra le coppie più amate del momento. Esatto, una copia. L'ex calciatore britannico, 47 anni, era stato invitato a Venezia per un evento. Ma ad accompagnarlo, questa volta, non c'era la moglie Victoria ma la sua bambina di dieci anni, unica femmina tra i quattro figli (tra i quali il maggiore Brooklyn, 23 anni, convolato recentemente a nozze con l'ereditiera Nicola Peltz ).nella prima uscita pubblica in abito lungo. Una vera e propria signorina, innamorata pazza del papà, come emerge nello sguardo che gli rivolge nei tanti scatti e video diffusi sui social.A Venezia per il, emblema dell'arte nautica made in Italy, i Beckham si sono presentati in formazione insolita, senza la designer di moda , ex Spice Girl, Victoria, e con la piccola Harper che compirà 11 anni il mese prossimo. I festeggiamenti al Gran Teatro La Fenice, dove tra gli ospiti vip italiani erano presenti l'attore Pierfrancesco Favino e lo stilista Domenico Dolce, richiedevano una certa dose di eleganza e sicuramente né David né la figlia hanno sfigurato. Il dirigente sportivo e imprenditore ha scelto, come spesso accade, un completo scuro, mentre, che sfumava dal rosa all'indaco. Capelli sciolti, unstampato sul volto, la ragazza è apparsa la perfetta principessina di papà, con cui mano nella mano, ha affrontato anche gli scatti dei fotografi accorsi per l'evento al Lido. Ma non poteva certo rinunciare a un tocco di 'gioventù', ed ecco allora spuntare, da sotto l'ampio vestito, unMamma Victoria era assente dalla trasferta veneziana, ma non ha abbandonato con il pensiero e con il suo cuore i due affetti. Con un post sui social la Posh Spice ha condiviso un tenero scatto del marito e della figlia vestiti a festa per l'evento: "Questa foto mi scioglie il cuore – ha scritto su Instagram la 48enne –. Un momento speciale con il miglior papà del mondo. Mamma vi ama tanto, siete il mio tutto". Una dedica d'amore della stilista mentre i due, terminati gli appuntamenti ufficiali, si sono concessi qualche scorribanda da turisti in città. Immancabile il giro in gondola, tra baci e abbracci pubblicati sulle pagine social del sex symbol, e non manca nemmeno uno sgarro alla dieta, ma cosa non si fa per amore: "Shhh, non raccontare a mamma del gelato alle 9 di mattina" recita la caption del video postato David Beckham mentre con la figlia mangiano un dolcissimo gelato durante una passeggiata soleggiata. Harper sorride divertita, muovendo le orecchie del simpatico cappello di paglia che indossa, perché come una principessa, smessi gli abiti da sera, torna ad essere una bambina che, semplicemente vuole godersi del tempo con il suo cavaliere: il suo amato papà.