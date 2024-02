Volete fare volontariato all'estero? Ecco l'opportunità per i giovani per lavorare e viaggiare fuori dall'Italia

Volontariato all'estero: ecco le destinazioni, le date e a chi è rivolto il progetto

In che cosa consistono i lavori

Che cosa serve per partecipare ai campi di volontariato

“Viaggiando ci s'accorge che le differenze si perdono: ogni città va somigliando a tutte le città, i luoghi si scambiano forma ordine, distanze, un pulviscolo informe invade i continenti”, diceva Marco Polo in “Le città invisibili” di Italo Calvino. Il progetto realizzato da InformaGiovani si propone questo:, provenienti da continenti, nazioni e città diverse. L’associazione offreper dei periodi di tempo variabili che permettano ai giovani di fare, con compiti vari e formativi. Per fare questo ha stretto accordi di collaborazione bilaterale per l’invio e l’accoglienza di volontari con oltre 100 organizzazioni in 55 Paesi diversi, sparsi in tutti i continenti.L’attività deisi svolge durante tutto l’anno, ma circa l’85% dei progetti ha luogo. È possibile selezionare i propri progetti preferiti in base a diversi parametri: luogo di destinazione, periodo di riferimento, tipo di lavoro, se si è maschio o femmina, o in base alla propria età. Il progetto dei campi di volontariato è pensato per i giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni . Una volta scelta la destinazione desiderata sarà sufficiente compilare un questionario di domanda in inglese o nella lingua del Paese dove si andrà a lavorare. Tra le mete sono presenti(presso l’Orto Urbano di Barcellona),In cosa consiste esattamente il progetto? Il campo di volontariato ha una durata di, durante i quali i volontari, provenienti da diversi Paesi, con culture ed esperienze differenti, si incontrano per vivere e collaborare. Un’esperienza che vuole espandere i nostri orizzonti eche ci dividono. Durante questo periodo, i volontari si impegnano a sostenere. Tutto questo nasce in sinergia con associazioni ed enti locali del territorio d’elezione. Per quanto riguarda l’attività da svolgere, c’è l’imbarazzo della scelta: si passa, dallaal. Ma il vero valore dell’esperienza non è tanto il lavoro che si va a svolgere, comunque importantissimo, quanto il contatto con la comunità, che permetterà di vivere e conoscere la realtà locale con uno sguardo unico. I campi di lavoro internazionale abbracciano tantissime tematiche:, la creazione di stili di vita sostenibili , la tutela dell'ambiente e del, lae laPer entrare nel progetto non servono molti, solo l’impegno, lo spirito di adattamento, la voglia di stare insieme agli altri e la capacità di condividere un obiettivo, anche con persone che potrebbero essere diverse da noi per lingua e cultura. La partecipazione ai campi di volontariato ha regole diverse, in base al periodo, al Paese e all’organizzazione ospite. Esistono anche delle opzioni per svolgere attività di volontariato. In quel caso, l’accesso è aperto anchesopra i 16 anni di età. Per partecipare sarà necessario essere in possesso delladi InformaGiovani, del costo die con validità di un anno, e versare la, per l’ammontare di(in alcuni casi sono previste riduzioni), nella quale sarà compreso vitto e alloggio per tutta la durata della permanenza. I campi di volontariato che hanno luogo insono notoriamente i più difficili per ragioni legate alla povertà diffusa e alla situazione sociopolitica incerta. In quei casi sarà necessario dimostrare di aver già avutoe fornire una lettera motivazionale al momento della domanda. Il costo dei viaggi di andata e ritorno sono a carico dei volontari. Esiste poi il caso dei “”, ossia quelli con inizio successivo al 1 giugno in cui ci sia richiesta di volontari. In quei casi il costo di partecipazione scende a 30 euro. Un piccolo investimento per un periodo che potrebbe costituire un’esperienza preziosa per tutta la vita.