VolontariAmo, inclusione e buone azioni sono le nuove sfide del Banco BPM

Dedicarsi al volontariato potendo beneficiare di permessi retribuiti da parte della propria azienda. È possibile grazie a “”, il progetto di volontariato d’impresa diper promuovere la cultura del servizio volontario. Un’iniziativa che ha preso il via cinque anni fa e che sta registrando una crescita costante. "Il settore bancario è molto tradizionale – spiega, responsabile della Sostenibilità di Banco BPM - ma proprio per questo l’obiettivo è ancora più sfidante!".La riuscita di “VolontariAmo”, che conta oggi oltre 8.000 ore di volontariato e 112 progetti sociali e ambientali sostenuti, per un contributo economico di 2 milioni di euro, è stata possibile grazie al coinvolgimento attivo di tutto il personale del gruppo, oltre 20.400 persone. Un impegno che, anche nel periodo della pandemia, è proseguito con iniziative che potessero essere realizzate a distanza. Fra gli esempi ecco, portato avanti in collaborazione con il Centro Nazionale del Libro Parlato, per la realizzazione di a udiolibri rivolti a persone cieche e ipovedenti . Più di 150 donne e uomini del gruppo hanno dedicato oltre 800 ore di volontariato al progetto dando vita aaudio-libri. Per farlo, prima di procedere con la registrazione delle parti assegnate, i dipendenti del gruppo, grazie a un software di registrazione installato sul proprio computer aziendale, sono stati formati da una referente del Centro Nazionale del Libro Parlato sull’utilizzo del programma e con indicazioni utili per una chiara e corretta lettura."Da una necessità dettata da una situazione particolare, quale l’emergenza sanitaria – commenta, responsabile Inclusion, Diversity e Social della banca - è nata una collaborazione di grande valore che proseguirà anche nel prossimo futuro. I 'Donatori di voce' del gruppo continuano ancora oggi a partecipare al progetto per il Centro Nazionale del Libro Parlato, che opera a Roma, Firenze, Brescia, Lecce e Modena dove si trovano le sedi in cui vengono realizzate le opere attraverso la lettura, da parte di speaker assistiti in sale di registrazione".Intanto, Banco BPM mantiene alta l’attenzione sui temi dell’ inclusione . Ci sono per esempio il nido aziendale “” (aperto anche a utenti esterni) o il progetto “” che ha coinvolto, tra il 2020 e inizio 2022, 190 neomamme rientrate al lavoro dopo la maternità, attraverso un appuntamento virtuale gestito da un team interno per l’ascolto. Nei prossimi anni i programmi di sviluppo della banca coinvolgeranno anche manager, talenti e giovani con percorsi dedicati al rafforzamento delle competenze anche formazione specialistica e attraverso la partecipazione a progetti inter funzionali e iniziative interaziendali."Dobbiamo continuare a lavorare sulla cultura e sui modelli – spiega Licia Ciocca – e per questo stiamo promuovendo anche vari progetti che vedono le donne al centro e in ruoli apicali. La nostra banca ha già superato il limite minimo previsto dalla legge Golfo-Mosca secondo cui almeno il 30% dei posti negli organi di amministrazione debbano essere riservati al genere sottorappresentato, generalmente le donne. A livello di organico abbiamo poi intrapreso un programma di valorizzazione del talento femminile, con l’obiettivo di raggiungere almeno il 30% di donne in posizioni manageriali entro il 2024. Un percorso che nel 2021 ha visto le donne nel management del gruppo aumentare del 12% rispetto al 2020, arrivando a essere oltre il 23% del totale".