Chi è Sarah McBride, la prima candidata trans al congresso Usa

"Sono fiduciosa sulla possibilità di vincere le primarie"

è abituata ad anticipare i tempi. È stata la prima persona apertamente transgender a lavorare alla Casa Bianca , la prima a parlare alla Convenzione Nazionale Democratica e la prima a diventare una senatrice statale nel Delaware. Ma non è tutto perché se la campagna che ha annunciato lunedì avrà successo, sarà anche laa servire ale ad essere eletta a livello federale.

La donna, 32 anni, scende in campo contando sull'appoggio dei legislatori di alto rango del Delaware, dei gruppi di difesa Lgbtq, ma soprattutto del sostegno del presidente Joe Biden, grazie alla relazione con la sua famiglia.

"Sono incredibilmente fiduciosa e ottimista sul fatto che vinceremo le primarie nel settembre del 2024. Credo che il Delaware sia pronto. Abbiamo dimostrato che i piccoli Stati possono fare grandi cose, ed è tempo per noi di farlo ancora" dichiara la candidata.

Chi è Sarah McBride

Il programma politico della donna

La situazione in Italia

Figlia di un avvocato e di una consulente all'orientamento scolastico, si è laureata nel 2013. È stata eletta senatrice nel 2020 dopo un'importante campagna durante la quale ha raccolto ben 270mila dollari di donazioni. Al college era presidente del corpo studentesco presso l'American University, e ha iniziato acome volontaria nel 2004. Nella sua biografia c'è anche un passaggio molto romantico e allo stesso tempo struggente.Nel 2012, a un ricevimento alla Casa Bianca in onore della comunità lesbica, gay, bisessuale e trans*, Sarah ha conosciuto il 26enne, un attivista noto per il suo ruolo nella promozione di misure che facilitano l'accesso delle cure mediche ai meno abbienti, che rendono la donazione e il trapianto di organi più accessibili alle persone con Hiv e che tutelano i giovani Lgbt senzatetto. I due sono stati insieme fino al 2014, quando a Cray è stato diagnosticato unallo stadio terminale. Il giovane attivista è stato sottoposto a un lungo intervento di rimozione del tumore, di ricostruzione della lingua, poi di rieducazione alla parola. Ma è stato tutto inutile: ad agosto dello stesso anno, Sarah McBride e Andrew Cray si sono sposati appena quattro giorni prima che lui morisse. Oggi, ogni impresa che lei compie è dedicata a continuare il lavoro che il compagno non ha potuto portare a termine."Il mio scopo quotidiano non è spiegare l' identità di genere alle persone. La mia attenzione si concentra piuttosto sul fornire risultati tangibili per gli elettori che servo". In questa frase troviamo tutta la determinazione della politica. Determinazione riscontrabile anche nelle sue priorità: assistenza sanitaria, cambiamento climatico e le restrizioni delle armi.E sebbene non abbia risposto direttamente alle domande su proposte come Medicare for All o un "Green New Deal" ha dichiarato: "Sosterrò qualsiasi misura che espanda l'accesso all'e che riduca la minaccia delnella nostra società".In, lo scenario politico può dirsi non del tutto nuovo alla presenza di persone transgender. Vladimir Luxuria ha fatto da apripista nel nostro paese, quando nel 2006 è stata eletta alla Camera dei deputati diventando la prima parlamentare transgender in Europa. Diversi anni dopo, nel 2019,è stato eletto sindaco di Tromello, un paese in provincia di Pavia, diventando così il primo sindaco transgender d’Italia.Nel panorama politico mondiale stanno emergendo sempre più candidature da parte di persone che appartengono al mondo transgender. È nostro dovere sostenerle e incoraggiarle, soprattutto nei Paesi che tentano di ostacolarle e discriminarle. La speranza è che questa ondata americana faccia capire a qualsiasi Stato di andare a giudicare le persone per, indipendentemente dalla loro identità di genere.