Chi vota alla Camera è capace anche per il Senato. Ma il Rosatellum non cambia

Voto al Senato, l’opportunità per i diciottenni

Col Rosatellum, i giovani saranno differenti?

Se la legge elettorale è rimasta quella con cui si è votato nel 2018, il Rosatellum, in vista della prossima chiamata alle urne - anticipata dal 2023 al 25 settembre 2022 per la crisi del governo Draghi - per garantireil legislatore ha deciso dialla fascia di popolazione dai, facendo proprio almeno in parte il principio secondo cui chi è capace di fare le proprie scelte politiche per la Camera dei Deputati lo è anche per il Senato. Rimane, invece, intonso, e andrebbe invece ripresa, per il futuro e da garantire, la restante parte del diritto e cioè il principio democratico secondo cui chi può eleggere può esso stesso essere anche eletto, almeno dai 25 anni in su. Ma, appunto, questo sarà materia per la prossima legislatura.Alla ricerca della governabilità, dunque, la classe politica si è diretta verso ladi entrambe le, agendo anche sul numero dei parlamentari: 400 per Montecitorio e 200 per Palazzo Madama (l’uno il doppio dell’altro). Non è, però, riuscita ad agire sulla legge elettorale. Ilresta quello, l’elemento che potrà creare le maggiori difformità nella rappresentanza. Ma data la - prevista - alta astensione, si genera una opportunità in più per il dinamismo del voto giovanile alle elezioni 2022.Il Rosatellum, infatti, offre vari elementi di potenziali, specie nella parte proporzionale per il Senato. Dato che i conteggi per la ripartizione dei seggi avvengono su scala regionale, il voto giovanile potrà incidere diversamente regione per regione. All’interno della stessa regione, inoltre, possono esistere - ed esisteranno - forti difformità nei risultati dei collegi per il Senato rispetto ai risultati dei collegi corrispondenti per la Camera. Se da un lato, dunque, il Rosatellum e la riduzione del numero dei parlamentari possono aumentare ulteriormente quelche si riflette in un’altissima percentuale di, dall’altro una, in merito al voto, può permettere proprio all’input ideale dei giovani di fare la differenza in un’elezione che risentirà, in grande parte, della disillusione degli adulti. L’ingresso di milioni di giovani nel mondo di chi può far valere tutti i propricoinciderà, dunque, o meno, con una grande opportunità per far contare il proprio voto indirizzandolo, più che verso il candidato di turno, all’in cui questi vorranno credere? La domanda, ovviamente, resta tutta, e molto, aperta.