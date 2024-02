Donne e Potere: al Parlamento Ue appena il 39,3%, in Italia solo 3% amministratrici delegate

Per capire quanto ancora sia lunga - e in salita - la strada per le donne al potere basta dare un’occhiata veloce ai numeri.

Le donne che siedono in Parlamento europeo sono il 39.3%. In Europa, le ministre non superano il 30%. Sui premier la faccenda si complica: solo il 14.3% è donna. “Sì, ma la Commissione europea e la BCE sono guidate da due donne”, starete pensando e non a torto. Certo,

e

rappresentano un segnale positivo ma non sono sufficienti due nomi per invertire la rotta.

20 i Italia, non abbiamo mai avuto una premier né una Presidente della Repubblica e attualmente vantiamo - si fa per dire - solo 8 donne su 23 ministri. Nelle aziende la situazione non è tanto più rosea. Le dirigenti sono solo il 17%, le CEO il 3%, contro una media europea del 7%. Al netto dei ruoli apicali, le donne che lavorano in Italia sono solo il 53,2% Nel mondo, sono solo capi di Stato donna . In, non abbiamo mai avuto una premier né una Presidente della Repubblica e attualmente vantiamo - si fa per dire - solo. Nellela situazione non è tanto più rosea. Lesono solo il, le, contro una media europea del 7%. Al netto dei ruoli apicali, lein Italia sono solo il

contro il 78% delle svedesi.

Appare chiaro, dunque, che l’ascensore sociale per la maggior parte delle italiane è bloccato al piano zero e che le condizioni di partenza rappresentano di per sé un deterrente. Un cane che si morde la coda, si direbbe. Eppure, ci sono schiere di donne convinte che qualcosa possa davvero cambiare, a partire dai sistemi di potere che, per come sono oggi, sono accoglienti solo per gli uomini.

La chiave, dunque, parte essere una vera e propria rivoluzione, a cominciare proprio dal significato della parola

“potere”

che, troppo spesso, dalle donne viene interpretata solo nella sua accezione più negativa ma che, invece, potrebbe diventare la chiave di volta per un cambiamento radicale non solo nei fatti ma anche nei presupposti.

Le donne aprono le strade alle donne

Alcune studiose sono convinte del fatto che alle ragazze sia necessario spiegare perché il potere non è il male assoluto e soprattutto perché è così importante riuscire a guadagnare ruoli apicali. C’è poi un altro tema: le donne aprono la strada alle donne. Anche in questo caso affidiamoci ai numeri: quando a dirigere c’è una donna, sono di più quelle ad avere ruoli di rilievo (il 38% in più, per la precisione). A questo punto, viene da porsi un quesito banale ma evidentemente quasi del tutto inedito: e se il cambiamento per innescarsi pienamente avesse bisogno di passare anche dalla comunicazione?