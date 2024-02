Elezioni, ora tocca ai mariti di. I compagni delle parlamentari alla ricerca di un posto al sole

Pochi e 'buoni': i mariti dall'ombra alla caccia del seggio

Compagni illustri: dai 5Stelle alla Lega

Ci prova anche Giorgia Meloni col cognato

Se, come si dice - e i numeri dimostrano che non siamo poi così lontani dal vero -, anche se le donne parlamentari negli ultimi anni sono decisamente cresciute in numero (meno nei ruoli), la campagna elettorale in corso in queste settimane dimostra però che qualcosa si muove. E dalle liste presentate dai partiti o in via di rifinitura in questi giornitizio o di caio (vedi Michela De Biase in Franceschini o Elisabetta Piccolotti in Fratoianni), ma spuntano anche, finalmenteDi loro, in effetti, non si parla praticamente mai. Cosa che invece succede di routine per le controparti al femminile, compagne di vita silenziose e discrete, all'ombra di deputati, senatori, ministri e presidenti. Certo il maschilismo nostrano, radicato, che impone alle femmine ruoli ancillari è ben lontano dall'essere estirpato; ed è vero, qualche sporadico esempio c'è stato, vedi il 'caso'(ma qui entrambi erano inseriti - pur in schieramenti opposti - nell'agone politico) ma non si va molto oltre. Invece degliche sonoe riconosciuta e decidono a un certo punto di lanciarsi verso una carriera parlamentare non si sente praticamente mai nulla. Certo, il numero è esiguo, eppure ci sono. E se per le donne vale il vecchiodi chi fa carriera con mezzi non proprio leciti e per nulla legati al loro impegno, per i 'mariti' vale l'esatto opposto: tutto merito e duro lavoro, niente sponsorizzazione o spinte dalla coniuge (o perlomeno, se c'è, non si dice).Scandagliando a fondo le, tra scontenti, malumori e prime volte si scopre che c'ètra chi va. Un modo per riequilibrare i ruoli all'interno della coppia (rimanere nell'ombra della moglie, qui da noi, è difficile da mandar giù) o un tentativo di aumentare i bilanci familiari? Poco importa agli occhi di questi maschi beta che puntano a diventare alfa. Nel MoVimento 5Stelle, ilper sopraggiunto limite di mandati, ha spinto a candidarsi per le parlamentarie il compagno, 38enne di origini albanesi, che di mestiere fa il vigile urbano a Dogliani (Cuneo), ma punta a una posizione ben diversa, in Parlamento. Passando dall'altro lato delle barricate, nella Lega toscana fa discutere la, l’eurodeputata ed ex sindaca di Cascina che il leader del Carroccio Salvini portò addirittura al Viminale come consigliera ai tempi in cui era ministro dell’Interno. Tra i 'parenti illustri', giusto per citarne uno ma la lista è invece ben più lunga rispetto a quella dei mariti, da Velletri si candida, ex ministro della Difesa nel primo governo Conte, che per il momento fa il consigliere comunale ma aspira al Senato.E non poteva certo mancare la corsa a un posto di alto rango per chi è legato a quella che, attualmente, è la donna politica più importante e potente d'Italia, capace di spostare gli equilibri di voto ben più che molti colleghi ben più rodati, Giorgia Meloni . Lui, che molti chiamano 'Mister Meloni' pur non essendo di fatto il vero compagno della leader di Fratelli d'Italia, è in realtà suo, marito della sorella Arianna.milita fra le fila del partito, di cui è capogruppo alla Camera e attualmente il 'parente' più potente della Repubblica. Per lui già si ipotizza un posto tra i ministri oppure candidato alla presidenza della Regione Lazio.