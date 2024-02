Figli di coppie gay: a Milano riprendono le trascrizioni ma ad una condizione

La circolare del Ministero

Cittadini e cittadine di serie B

da un giudice almeno uno dei due uomini, il padre biologico, prima della svolta di ieri.

Il parere positivo che abbiamo ottenuto dal ministero dell’Interno comporta che le coppie di padri potranno fare un passaggio in tribunale in meno", ha precisato infatti Sala. Quello che resta da fare, infatti, è la richiesta di " stepchild adoption " da parte dell'altro genitore.

I figli di due mamme

locale aveva infatti esteso dubbi sulla trascrivibilità

.

Ad essere in stallo era ed è solo la trascrizione del nome della madre non biologica, perché essendo nati in Italia questi bambini avevano visto immediatamente riconosciuta all'anagrafe la mamma che li aveva portati in grembo.

La novità a Milano: trascritto il papà biologico

Il Comune di Milanodegli atti di nascita dei(grazie alla maternità surrogata), "anche se con la sola indicazione del genitore biologico". Il sindaco Giuseppe Sala la definisce un'importante novità in un video pubblicato sui social giovedì 3 agosto, "un passo avanti rispetto al quadro degli scorsi mesi in risposta al quesito che avevamo posto al Ministero dell'Interno".A gennaio scorso, in tutta Italia, con unainviata a tutte le prefetture il ministero dell’Interno chiedeva infatti a tutti i sindaci di cessare di trascrivere gli atti di nascita di questi bambini e bambine nati all'estero grazie alla gestazione per altri Una richiesta basata su quanto stabilito dallaa dicembre 2022, in cui era ribadito il divieto (in Italia) di gestazione per altri (secondo la Legge 40/2004 è un reato), si definiva "pratica degradante" per la donna che vi si sottoponeva ed era esclusa la trascrivibilità automatica degli atti.Da inizio anno ad oggi, quindi, con lo stop imposto da Roma, i bimbi di coppie omogenitoriali nati fuori dal territorio nazionale venivano di fatto considerati, come denunciato a più riprese sia dalle famiglie arcobaleno stesse sia da associazioni e istituzioni municipali. "Formalmente erano", spiega Gaia Romani, assessora ai Servizi civici e generali del Comune di Milano. Attualmente in città ci sono nove bambini in questa situazione."In questi mesi ho sentito di coppie di padri che andavano al parco giochi portandosi dietro plichi di carta - aggiunge – tra passaporto estero del figlio in cui erano riportati i nomi di entrambi i papà, visto turistico se ancora valido, scartoffie varie che attestassero il proprio". Un legame che erano pronti a chiedere di veder riconosciutoMa i problemi sorti in questi mesi per le coppie omogenitoriali riguardano anche gli atti di nascita di bimbi partoriti in Italia dache avevano fatto ricorso all’estero a fecondazione eterologa. Anche su questi, infatti, la prefetturaA più riprese, comunque, sono stati proprio i primi cittadini di alcune città italiane a violare la circolare e a continuare a registrare questi bambini, come accaduto a Roma e a Firenze ad esempio."Chiedevamo in sostanza al governo di poter trascrivere in anagrafe gli atti di nascita dei bambini con due papà, con riferimento quantomeno al" prosegue Sala nel suo annuncio, spiegando di aver cercato un compromesso perché la richiesta venisse accolta. La trascrizione almeno del padre biologico serviva "per evitare che il minore si trovasse in Italia, nella nostra città, senza alcun atto che certificasse il legame con la sua famiglia, questo con tutte le innumerevoli difficoltà connesse". Per Romani, si tratta "di difficoltà estremamente concrete, dall'impossibilità di ottenere la residenza e la carta d'identità agli ostacoli nell'accesso alle graduatorie per gli asili nido, un evidente e insostenibile".Quindi, ha proseguito l'assessora, "riattiveremo la procedura[...] e ricontatteremo personalmente quelle famiglie che, rientrate a Milano verso febbraio-marzo, non si erano potute vedere riconosciute neanche questo piccolo passo e che da allora sono nel limbo tra mille difficoltà e preoccupazioni". Ancora il sindaco osserva che "per la prima volta il ministero dell'Interno ha chiarito che il Comune di Milano può valutare, ai fini della trascrizione del papà biologico del bimbo nato all'estero, atti ulteriori che provano chi sia il padre biologico e il. Non era mai successo". "Stiamo annunciando solo una piccola semplificazione - ha concluso Sala - ma ci teniamo in questa occasione a rinnovare la nostra vicinanza e quella della città tutta alla comunità arcobaleno. Siamo con voi e continueremo a, sempre".