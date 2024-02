Il governo tassa i "cervelli in fuga" che tornano in Italia

tassa i "cervelli in fuga" che tornano in Italia. È quanto previsto, per adesso in via preliminare, nel bando diramato dal ministero dell’Università e della Ricerca per la secondae dizione del Fis, il Fondo italiano per la scienza, qualche giorno fa. Per essere precisi, nel 2024 si ridurrà lo sconto Irpef per i lavoratori altamente qualificati o specializzati che (ri)spostano la residenza fiscale nel nostro Paese. Eppure fino ad oggi lo sgravio per i lavoratori cosiddetti "impatriati" era del 70%, mentre dal 2024 passerà al 50%. Una clausola cheche tornano in Italia. È quanto previsto, per adesso in via preliminare, nel bando diramato dal ministero dell’Università e della Ricerca per la secondae dizione del Fis, il Fondo italiano per la scienza, qualche giorno fa. Per essere precisi, nel 2024per i lavoratori altamente qualificati o specializzati che (ri)spostano la residenza fiscale nel nostro Paese. Eppure fino ad oggi lo sgravioera del, mentre dal 2024 passerà al

Come funziona la norma per i "cervelli in fuga"

La riforma del 2024

"E' un enorme autogol per il Paese"

Al momento, la norma fissata nel decreto Crescita del 2019 funziona così: un lavoratore (dipendente o autonomo) che è stato residente fuori dall'Italia negli ultimi due anni deve tornarci, impegnarsi a restare per almeno due anni, e svolgere la sua attività lavorativa prevalentemente sul territorio nazionale. A queste condizioni, a partire dall'anno in cui trasferisce la residenza fiscale e per i successivi quattro, il: per ogni 100 euro guadagnati, solo 30 vengono calcolati per stabilire l'Irpef da sborsare. Ma facciamo un esempio: un lavoratore che rispetta tutti i requisiti e guadagna 100mila euro all'anno, paga l' Irpef come se avesse un reddito di 30mila euro. In sostanza, è uno sconto del 70% sull'imposta da pagare.Per capire meglio la situazione che si verrà ora a creare basta leggere il comunicato diffuso da Palazzo Chigi: dal 2024 ci sarà un "". Questo potrà durare "per un massimo di cinque anni", e non è chiaro se sarà estendibile in caso di figli o di acquisto di una casa. Ma la notizia principale è che cambiano le cifre: la "riduzione della tassazione" sarà del 50%, e non più del 70%. E ci sarà. Inoltre sarà anche. Bisogna essere stati fuori dall'Italia per almeno tre anni, invece di due. Chi se ne va prima di essere rimasto in Italia per almeno cinque anni, poi, dovrà restituire tutto lo sconto con gli interessi. Non importa se sia per motivi di lavoro, per scelta personale, per legami familiari o altro.La frenata sul rientro dei cervelli non è piaciuta alle associazioni di italiani all'estero che provano a organizzarsi anche con unaper far cambiare idea al governo. I bonus fiscali, rivendica la raccolta firme, sono "l'unicoper tutti gli italiani che lavorano all'estero e sperano un giorno di tornare in Italia con un bagaglio culturale arricchito". Quello del governo, ha attaccato Controesodo su Facebook, "".