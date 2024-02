Il referendum sulla propaganda anti-lgbt è nullo. La vittoria mutilata di Orbán in Ungheria

Il referendum sull'omosessualità

La rielezione

L'accusa di brogli

In Ungheria ilè stato dichiarato. Per il premier Viktor Orbán, vincitore dalla tornata elettorale di domenica 3 aprile, e ottiene così il suo quarto mandato consecutivo, arriva infatti anche lache aveva convocato a luglio 2021 sulla legge che vieta la 'promozione dell'omosessualità' ai minori . Insomma per il presidente ungherese una vittoria mutilata, che impone ora un ripensamento generale in materia di diritti delle persone queer del Paese.Il referendum, tenuto ieri in concomitanza con le elezioni, è risultato nullo per la, proprio come auspicato dalle associazioni per i diritti umani che avevano fatto campagna in questo senso. La legge era stata presentata dal partito ultraconservatoree a giugno 2021 era stata approvata a larga maggioranza, ma anche immediatamente osteggiata sia delle associazioni a difesa dellastesse sia dall'opinione pubblica internazionale. Ma non solo, a causa di questa nuova misura, vista come illiberale e omotransfobica, laaveva avviato una procedura di infrazione contro il Paese, minacciando anche pesanti sanzioni economiche se non fosse stata abrogata. La legge vieta infatti di mostrare ai minori di 18 anni qualsiasi contenuto (sia in tv che nei luoghi di educazione) che ritragga o promuova l'omosessualità o il cambio di sesso. Le mosse dell'Ue avevano irritato il premier Orbán, che, aveva deciso di convocare un referendum , convinto dell'appoggio sociale alla sua scelta. Un sostegno che però è mancato, ma nonostante ciò la legge rimarrà in vigore.Se il volto dell'Ungheria non cambia si apre però unasu un muro di intolleranza e rigorismo finora considerato insormontabile e robustissimo., è vero, e con larga maggioranza (con lo scrutinio al 98% il partito Fidesz era già al 53,1% di preferenze, contro il 35% dell'Alleanza di opposizione di Péter Marki-Zay). In uno dei voti più importanti nella storia del Paese e per la sua stessa carriera, colui che si era proposto come "uomo della pace" esce trionfante e non perde l'occasione di sottolinearlo ai 'colleghi/nemici' dell'Unione europea: "È una vittoria così grande che si vede dalla Luna e di certo da". "Questa nostra quarta vittoria consecutiva è la più importante, perché abbiamo conquistato il potere contro un'opposizione che si era alleata.- ha detto il premier -. Abbiamo vinto anche a livello internazionale contro il globalismo. Contro Soros. Contro i media mainstream europei.".La dichiarazione, in tarda serata, quando ormai i conti sono quasi fatti e la vittoria è ormai al sicuro, arriva come una lama che taglia in due la stessa Europa. E che risponde a quelle che lo stesso Orbán considerava interferenze illegittime nella sua politica, con l'assist all'opposizione arrivato anche dal presidente dell'Ucraina, a sostegno di un cambio di rotta contro la deriva illiberale della democrazia ungherese.infatti, sabato notte si era appellato nuovamente a Viktor Orbán come "". "Non ho paura a chiamare la guerra con il suo nome: questa si chiama onestà, cosa che manca a Viktor Orbán, forse l'ha persa da qualche parte nei suoi rapporti con Mosca" aveva attaccato il leader ucraino. Un attacco che, forse, si è rivelato controproducente, viste le reazioni e i risultati del voto. Che si è svolto in un clima teso, quasi di paura, instillata dalla propaganda filogovernativa, la quale è stata capace di far filtrare tra gli elettori l'idea che l'opposizione volesse trascinare l'Ungheria in guerra, autorizzando il passaggio di armi dirette all'Ucraina. "Fidesz rappresenta una forza conservatrice patriottica e cristiana. È il futuro dell'Europa.", ha concluso infatti il rieletto presidente, riprendendo un'altra celebre dichiarazione usata da Donald Trump durante la campagna elettorale USA del 2016, ovvero "America first".Sul voto per il rinnovo del Parlamento ungherese si allunga però l'ombra dei. L'ong Hungarian Civil Liberties Union ha infatti già segnalato alcune presunte irregolarità, tra le qualiche a Hortobagy, cittadina a est del Paese, il governo locale avrebbe organizzato e pubblicizzato per portare la gente a votare (ovviamente per il partito di maggioranza). Un accusa però non isolata, che si aggiunge invece a quelle già lanciate nei giorni scorsi dai giornalisti, quando in una regione abitata dalla minoranza ungherese nella vicina Romania erano state rinvenute delle. Non a caso, dunque, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa () ha mandato per la prima volta in un paese dell'Ue 200 osservatori per monitorare il corretto svolgimento del voto.