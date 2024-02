Inclusione no grazie: il governo britannico paga il Ruanda per 'ospitare' i suoi richiedenti asilo

Il piano di Johnson contro l'immigrazione illegale

Il metodo australiano

Le condizioni inumane nei campi Nauru e in Papua Nuova Guinea. L'iniziativa ha portato ad almeno 12 morti e gravi violazioni dei diritti umani. Anche se il governo sostiene che le condizioni di accoglienza siano buone e che i rifugiati vengono trattati dignitosamente, gli informatori e le organizzazioni umanitarie raccontano una storia diversa. Un team di Medici Senza Frontiere dice infatti ai media internazionali di aver visto a Nauru alcune delle peggiori sofferenze nella storia della loro organizzazione. Il dottor Nick Martin era stato nella Royal Navy britannica per 16 anni; in seguito ha trascorso otto mesi sull'isola di Nauru curando i rifugiati malati. Intervistato anni fa da Sky News Australia ha detto che il campo era come una "prigione", con un riparo di base, una fornitura d'acqua interrotta e, se eri "fortunato", l'elettricità. "Tutto quello che si può fare è cercare di impedire alle persone di uccidersi, puoi cercare di dare loro speranza, ma per cosa?" aveva aggiunto amareggiato il medico. Il campo di detenzione della Papua Nuova Guinea fortunatamente è stato chiuso nel 2021 dopo che la Corte Suprema ha dichiarato che la struttura sull'isola Manus era "illegale". Alcuni 'detenuti' sono stati trasferiti a Narau, altri hanno potuto scegliere di rimanere in Papua Nuova Guinea e iniziare lì il processo per diventare cittadini permanenti. Le Nazioni Unite e Medici Senza Frontiere, visti i precedenti, si sono espressi contro il piano del Regno Unito. Ma l'ultima parola non è ancora detta. L'Australia ha iniziato a utilizzare questa procedura nel 2013 per inviare i richiedenti asilo ae in. L'iniziativa ha portato ad almeno. Anche se il governo sostiene che le condizioni di accoglienza siano buone e che i rifugiati vengono trattati dignitosamente, gli informatori e le organizzazioni umanitarie raccontano una storia diversa. Un team didice infatti ai media internazionali di aver visto a Nauru. Il dottor Nick Martin era stato nella Royal Navy britannica per 16 anni; in seguito ha trascorso otto mesi sull'isola di Nauru curando i rifugiati malati. Intervistato anni fa da Sky News Australia ha detto che il campo era, con un riparo di base, una fornitura d'acqua interrotta e, se eri "fortunato", l'elettricità. "Tutto quello che si può fare è cercare di, puoi cercare di dare loro speranza, ma per cosa?" aveva aggiunto amareggiato il medico. Ilfortunatamente è statodopo che la Corte Suprema ha dichiarato che la struttura sull'isola Manus era "illegale". Alcuni 'detenuti' sono stati trasferiti a Narau, altri hanno potuto scegliere di rimanere in Papua Nuova Guinea e iniziare lì il processo per diventare cittadini permanenti. Le Nazioni Unite e Medici Senza Frontiere, visti i precedenti, si sono espressi contro il piano del Regno Unito. Ma l'ultima parola non è ancora detta.

Non si placa la bufera che da settimane colpisce il governo britannico. E dopo la denuncia dell'Unhcr sul pericolo che le donne in fuga dall'Ucraina finiscano vittime di abusi o sfruttamento sessuale da parte di uomini inglesi, arriva l'annuncio dall'esecutivo di Boris Johnson del un piano per utilizzare il. Un metodo l'organizzazione umanitaria Human Rights Watch ha descritto come "crudele, inefficace e discriminatorio". Secondo un accordo negoziato dal ministro dell'Interno Priti Patel le persone che si recano nel Regno Unito in cerca di asilo sarebberoper un periodo di tempo che dura, in media, anche sei mesi o più in attesa che l'iter processuale faccia il suo corso. Non si sa se i rifugiati saranno inviati in appositi centri di custodia - o di detenzione, per essere precisi - come accade già nella 'cugina' Australia. Insomma dopo una traversata lunga migliaia di chilometri centinaia di persone si vedranno rispedire al mittente o quasi in attesa di miglior fortuna.Dal numero 10 di Downing Street a Londra arriva il nuovo piano diper, in cui si prevede, fra l'altro, che "alcuni dei richiedenti asilo" siano trasferiti in Ruanda per la gestione dell'iter burocratico relativo alle loro richieste. Secondo il primo ministro la situazione è diventata insostenibile per la Gran Bretagna, a fronte di un numero di sbarchi record sull'isola: oltre 600 persone, stipate su barchini e gommoni, sono arrivate giovedì 14 aprile attraversando il Canale della Manica, e portando il totale degli immigrati a oltre 5mila nei primi mesi di quest'anno. Johnson, che punta il dito contro i trafficanti di esseri umani, sottolinea che "". Come riporta la Bbc la ministra degli Interni, Priti Patel, è in procinto di siglare col governo del Ruanda un accordo dache prevede, in certi casi, rimpatri rapidi per i richiedenti asilo arrivati nel Regno e la gestione dell'intero processo burocratico nello Stato africano orientale. Molte ong hanno aspramente criticato il piano, definendolo "" e sollecitato un ripensamento del governo conservatore. Mentre l'opposizione laburista l'ha bollato come "".Il trattamento offshore dei richiedenti asilo è stato per anni la pietra angolare della politica dei rifugiati dele l'adozione di questo metodo da parte del Regno Unito segna un cambiamento sostanziale nel modo in cui i richiedenti asilo sono trattati nell'Isola, rispecchiando in una certa misura proprio l'approccio adottato dall'altro grande stato del Commonwealth che ha. Nel 2001 la politica australiana sui rifugiati ha preso una brusca piega verso destra dopo che un cargo norvegese ha salvato 433 richiedenti asilo in mare e il governo dello Stato ha rifiutato alla nave il permesso di entrare nelle sue acque territoriali. Un primo caso, che ha aperto poi alla cosiddetta", ovvero veri e propri centri di detenzione per queste persone. Anche quando vengono riconosciute come rifugiati la linea dura dell'esecutivo prevede chein Australia. Quello che appare agli occhi del mondo è che l'ex colonia penale britannica stia rivangando ormai da un decennio un passato scomodo, ma giocando tutte le carte a favore di un trattamento discriminatorio e inumano.