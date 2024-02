La California lancia la sfida pro-aborto ai repubblicani. Scattano divieti in Indiana e West Virginia

La campagna pro-aborto di Newsom

Le nuove restrizioni

La Corte Suprema abolisce il diritto federale e laribatte lanciando una. A quasi tre mesi di distanza dalla sentenza dei nove giudici che hanno rovesciato la, il governatore del Golden State, Gavin Newsom ha portato la lotta in favore dell'interruzione volontaria di gravidanza oltre i confini statali, acquistando cartelloni pubblicitari in alcuni Stati repubblicani e suscitando l'ira delle sue controparti.Newsom, uno deglie tra i papabili per una candidatura alle prossime presidenziali del 2024, secondo quanto riportato da Politico, ha utilizzato i fondi per la sua rielezione per affittare uno spazio e promuovereper le donne che non possono abortire nei loro Stati, dopo il ribaltamento della storica sentenza del 1973 da parte della Corte Suprema e l'inasprirsi delle leggi nazionali in materia.Nei cartelloni pubblicitari, proprio come quelli usati dai pro-life, si usano immagini abbastanza forti con attacchi espliciti agli Stati a guida repubblicana. In uno si vede una donna in manette e la scritta "", in riferimento alla decisione di ripristinare, nel Lone Star State, una legge del 1925 che vieta l'aborto e punisce severamente chi lo pratica. Nella campagna di Newsom si parla anche di unin cui le donne cheper accedere alla procedura possano trovare informazioni utili in merito all'intervento per interrompere la gravidanza. È questo infatti uno dei punti critici emersi in questi mesi: la difficoltà di trovare una clinica in cui recarsi per l'igv, dove sia legale, e ieventuali di viaggio e di soggiorno, insostenibili per milioni di donne. "L'idea che questi politici repubblicani stiano cercando di 'proteggere la vita'", ha accusato il governatore in una nota. Non è la prima volta quest'anno che Newsom attacca i governatori repubblicani "a casa loro". Il 4 luglio, Giorno dell'Indipendenza, ha inviato tramite Fox News Florida un messaggio in cui. Un mese fa, invece, ha acquistato pagine su tre giornali del Texas in cui si criticava il collega/rivaleper non aver inasprito le leggi sulle armi dopo la strage nella scuola elementare diNel frattempo, però, continuano ad essere approvate, e dunque nuove- nella migliore delle ipotesi - e- nella peggiore - alla procedura. Il governatore repubblicano del West Virginia , Jim Justice, ha firmato venerdì la legge chedella gravidanza, facendo del Mountain State il secondo stato Usa a far entrare in vigore un provvedimento del genere dopo che la Corte Suprema Usa ha cancellato la Roe v. Wade. La misura prevede, per vittime disino all'ottava settimana di gravidanza per le donne adulte e sino a 14 settimane per le minorenni. Le vittime devono denunciare le aggressioni alle forze dell'ordine entro 48 ore.