La crisi di governo fa #20e30: la generazione dei venti-trentenni vuole farsi sentire

Com'è nato l'hashtag #20e30 e cosa significa

L'appello Aqtr

L'ideatore dell'iniziativa

Le richieste dei ragazzi

Rilanciare l'iniziativa

. Che non vuol dire ‘ci vediamo alle otto e mezza di sera’, ma piuttosto "noi ci siamo e vogliamo dire la nostra". Unche abbraccia la generazione dei venti-trentenni alle prese con una politica che spesso si mostra lontana dalle loro istanze, dal loro modo di ragionare, e che ‘stupisce’, soprattutto in negativo.Non a caso l’hashtag nasce all’indomani della crisi di governo per iniziativa della(Aggiornamenti quotidiani dalla terza repubblica) che contae ha come obiettivo dichiarato quello die l’uso di meme ad alto tasso di satira.Aqtr ha rilanciato l’appello, chiedendo ai followers dcontenente le richieste alla politica e condividerla usando appunto l’hastag #20e30. è stato condiviso da altre pagine per un totale di quasi 10 milioni di seguaci, In pochi giorni, sono arrivateIdeatore dell’iniziativa, un giovane torinese che si occupa di consulenza gestionale e che ha affidato alla rete uno sfogo diventato virale, facendosi ritrarre con un foglio bianco in cui chiedeva “garanzie sull’utilizzo del Pnrr per noi giovani”.è diventato così il modo attraverso cui la generazione dei venti-trentenni vuole farsi sentire e diventare protagonista di questa inedita campagna elettorale agostana nata da una crisi di governo che molti non hanno compreso. Quello cui abbiamo assistito, dice Pavanello, è “che massacra definitivamente la nostra generazione. Perché a pagare siamo noi, ora più che mai, ventenni e trentenni o pensato questo hastag #20e30 per rappresentare la nostra generazione e un messaggio per dare voce alle preoccupazioni per il nostro futuro” . “Quello che si è percepito fin dal primo momento e dalle prime condivisioni è stata un’insofferenza sociale nei confronti di una classe politica che, di fronte a una situazione nazionale e internazionale grave, ha ritenuto opportuno far cadere il governo e far indire nuove elezioni – .abbiamo pubblicato tutti i contributi che ci erano arrivati, e ben presto si sono moltiplicati: in pochi giorni siamo arrivati a 700” spiega invece Mattia Angeleri, ideatore della pagina “Aggiornamenti quotidiani dalla terza repubblica”.Le richieste che i ragazzi hanno affidato alla rete sono state messe in ordine e divise per punti, e riflettono le priorità politiche della generazione nata tra i Novanta e i primi anni del Duemila . Si parte dall’, per arrivare all’istruzione, al, ai diritti al welfare, con richieste che spaziano dal salario minimo ai mutui, al matrimonio egualitario alle pene alternative al carcere, dalla tutela dei mari alle pensioni.Riusciranno i nostri eroi…etc etc? Vedremo. Di certo, in questa afosa contesa elettorale di mezza estate diversi partiti hanno colto la palla al balzo e hanno deciso diascoltando le proposte collezionate dalla pagina. Il che è un po’ un controsenso, visto che si tratta di temi da tempo agli onori delle cronache, e un po’ una speranza: hai visto mai che laddove non poterono nulla i convegni e le manifestazioni di piazza,