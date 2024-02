La Florida revoca alla Disney lo status fiscale speciale. Lo scontro sulla legge "Don't say gay"

Lo status speciale

La ritorsione di DeSantis

La legge Don't say gay

In, dove sorge il più grande complesso di parchi a tema del mondo e quello di gran lunga di maggior successo, laera abituata a fare e ottenere tutto ciò che voleva. D'ora in poi non sarà più così. A mettersi di mezzo è il governo federale guidato dal repubblicano, che non ha preso –diciamo– bene la scelta della major di mettere in pausa le donazioni politiche nello Stato e di condannare apertamente la nuova legge sull'istruzione che gli oppositori chiamano "". L'era in cui il principale datore di lavoro privato della Florida poteva agire nella quasi totale libertà è finita giovedì, quando la Camera dei rappresentanti ha votato per revocare a Disney World lo, un privilegio che la company ha mantenuto per 55 anni, in modo da autogovernare il suo complesso di parco a tema.Giovedì 21 aprile i legislatori della Florida hanno votato per togliere alla Walt Disney il suo speciale status dichiamato. Il Senato aveva già dato il via libera il giorno precedente alla decisione. Questa designazione dava all'azienda il potere di imporre tasse, costruire strade e controllare i servizi pubblici sulle terre dei suoi parchi tematici. Lo suo status speciale aveva effettivamente permesso al colosso dell'intrattenimento di operare come un governo municipale autonomi, con un proprio consiglio di supervisori e vigili del fuoco, e per assurdo dava anche il potere alla Disney di costruire il proprio aeroporto, o una centrale nucleare, se lo desiderava. Ovviamente questa libertà d'azione si ritiene che abbia permesso alla major di, ed è infatti questo uno dei principali motivi per cui la compagnia aveva scelto di costruire i suoi parchi a tema proprio in Florida, dove è diventata ildello Stato, con circa 80.000 dipendenti.La mossa dei repubblicani che va a smantellare il Reedy Creek è stata vista come unaper l'opposizione della Disney alla legge che gli oppositori chiamano "Don't Say Gay " e dopo che l'azienda ha sospeso le donazioni politiche nello Stato proprio dopo l'approvazione, il mese scorso, della nuova misura. La legge, nota come "Parental Rights in Education", tra le altre cosefino alla terza elementare nelle classi della Florida e limita questa possibilità anche per gli studenti più grandi. Il governatore Ron DeSantis aveva infatti dichiarato qualche giorno fa che avrebbe firmato la nuova disposizione e dopo il voto del Sanato e della Camera ilFormalmente intitolata "", la norma che il repubblicano DeSantis ha firmato il 28 marzo scorso, e che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio, proibisce qualsiasi istruzione sull'orientamento sessuale o l'identità di genere tra la scuola materna e la terza elementare - quando gli studenti hanno all'incirca tra i 5 e i 9 anni. Inoltre chiede anche ai distretti scolastici di"quando non sono adatti all'età o allo sviluppo degli studenti". La legislazione si estende anche ai servizi di supporto agli alunni, compresa la consulenza, e soprattuttodirettamente alle scuole se ritengono che un educatore abbia violato la legge.I critici sostengono che la legge, mentre i suoi sostenitori affermano che invece vada a proteggere i bambini da queiper la loro età. La Disney inizialmente era rimasta in silenzio sulla questione, ma ha poi scelto di schierarsi in opposizione a questa politica a causa anche delle pressioni dei dipendenti. Dopo che la proposta è diventata una legge a tutti gli effetti, la company ha promesso di farein tribunale e combattere disegni di legge simili in tutti gli Stati Uniti. In risposta alle 'minacce', il governatore DeSantis ha detto che la società, che ha fatto della Florida la sua patria, aveva "superato il limite". Inoltre all'inizio di questo mese, i legislatori repubblicani nel Congresso degli Stati Uniti hanno dichiarato che si sarebbero opposti al rinnovo, nel 2024, deia causa della sua"agenda politica e sessuale". Insomma nella partita sui diritti che si gioca in Florida tra il governo statale e il colosso dell'intrattenimento è stata avanzata una controffensiva repubblicana. Ora non resta che aspettare la prossima mossa della Disney.