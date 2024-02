La vita in carcere nelle prigioni della Bulgaria: tra tutele inapplicate e timidi passi avanti nei diritti

Maltrattamento durante i fermi di polizia, violenza tra detenuti, una grave carenza di personale e problemi con la fornitura di medicinali: nel nuovo rapporto sulla sua visita ina ottobre 2021, il(CPT) del Consiglio d’Europa lancianel Paese balcanico.Il CPT esprime in particolare "grande rammarico pernell’applicazione di tutele fondamentali contro il maltrattamento, in particolare il diritto di comunicare la detenzione di una persona a una terza parte, il diritto di accesso a un avvocato e a un medico e il diritto a essere informati di tali diritti". Secondo quanto ricostruito nel rapporto, queste tutele non sono praticamentenel periodo iniziale del fermo di polizia, di 24 ore. Le autorità bulgare, da parte loro, hanno presentato le misure prese o concepite per attuare le raccomandazioni formulate dal Comitato nel rapporto, rivendicando i progressi compiuti. In effetti lo stesso CPT ha accolto con favore "lada parte del personale, lae alcuni miglioramenti nelle condizioni di vita". Allo stesso modo è stato valutato positivamente come "la stragrande maggioranza delle persone interpellate ha dichiarato di aver ricevuto un trattamento consono da parte della polizia". Il Comitato sottolinea inoltre come sviluppo positivo il fatto che, dalla visita periodica del 2017, "la popolazione carceraria in Bulgaria è ulteriormente diminuita e la norma legale nazionale diè stata globalmente rispettata negli istituti visitati (ad eccezione del carcere di Plovdiv)". Tuttavia, rimane il fatto cheun problema e la carenza di personale penitenziario non fa che aumentare il rischio; e che le condizioni materiali della detenzione “potrebbero essere considerate accettabili per un massimo di 24 ore, ma sono risultate insoddisfacenti per periodi più lunghi”