Milano, salta il convegno neofascista. La Lega prima ammicca, poi respinge l'homo occidentalis

Già, ma chi la paventa e la aborre in cosa la identifica, come la percepisce?

A giudicare da chi l’ha messa fuori legge (Russia di Putin, con legge del 2013, ma rafforzata nella sua applicazione nel 2022, in piena guerra russo-ucraina) si tratterebbe di reagire ad attacchi subdoli, malevoli e soprattutto coordinati (manco stessimo parlando di hacker) e di proteggere i minori dall’essere esposti alla omonormatività (traduciamo: “idea che presenta l'omosessualità come una questione normale nella società”) con l'argomentazione che essa contraddice i valori tradizionali della famiglia.

Il nemico nella propaganda Lgbt

Nella sua versione iniziale, ad esempio, la legge russa “contro la propaganda LGBT” rendeva un reato punibile con delle ammende il favorire la "promozione dei rapporti affettivi e sessuali non tradizionali". Oggi, col suo inasprimento, è vietata qualunque forma di rappresentazione pubblica di identità diverse da quelle eterosessuali e ciò ha comportato la scomparsa di spot pubblicitari, film, serie TV, immagini sulla stampa di carattere queer.

Giusto per non farsi mancare nulla, nel novembre scorso la Corte Suprema russa, con un’udienza a porte chiuse e senza contraddittorio, ha approvato l’inserimento del movimento internazionale LGBT (qualunque cosa esso sia, perché non è poi così chiaro) nell’elenco delle organizzazioni estremiste e quindi illegali sul suolo della patria.

Gli invitati: Pillon in prima linea, Foa e Romeo battono la ritirata

A pelle verrebbe da dire che questa fantomatica “Spectre del gender” sia il vero spauracchio anche degli organizzatori (e degli invitati) all’incontro di Milano. Quindi, non deve stupire la presenza annunciata di Simone Pillon, avvocato cassazionista, fondatore del Popolo della Famiglia ed ex senatore della Lega di Matteo Salvini.

Attesi insieme a lui: Marcello Foa, ex presidente della RAI in quota Lega, attuale conduttore di Radio Uno e noto per (volontari? Involontari?) scivoloni tra fake news e complottismi; il banchiere cattolico, ex presidente dello Ior, Ettore Gotti Tedeschi ossessionato dalla crisi del mondo occidentale e dalla decadenza della Chiesa cattolica, secondo lui troppo progressista (per chi non lo ricordasse, con altri 61 firmatari di una lettera aperta ha accusato Papa Francesco di ben 7 eresie!).

Chiudeva la fila l’onorevole Massimiliano Romeo, capogruppo alla Camera della Lega.

Dispiace che, proprio mentre cercavo affannosamente un accredito per partecipare all’evento, mi sono accorto che la locandina dell’evento è improvvisamente scomparsa del sito di Lealtà Azione. Questo mentre il deputato Romeo annunciava ai media che avrebbe rinunciato a presenziare al convegno.

Il prossimo 3 febbraio avrei dovuto partecipare a Milano al convegno Homo Occidentalis a Milano promosso dall’Associazione https://t.co/7M8K0Kz9cl assieme a relatori autorevoli. Nel frattempo sono emersi collegamenti tra questa associazione e un piccolo movimento politico, di… — Marcello Foa (@MarcelloFoa) January 25, 2024

E poco dopo l’ha seguito a ruota Marcello Foa, che ha comunicato sui social di aver “deciso di non partecipare” dopo aver scoperto i collegamenti tra l'associazione e il movimento politico di cui, dice, non conosceva neppure l'esistenza. La conosceva, invece, il collega Pillon, come dimostra la sua partecipazione ad eventi passati.

E infatti rimaneva al suo posto il soldato Pillon, come un proverbiale giapponese sull’isola del pacifico, a cui nessuno ha comunicato che la guerra è finita. Lo hanno tolto dall’imbarazzo i caritatevoli neofascisti di Lealtà Azione, che hanno annullato il convegno.