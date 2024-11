Usa, referendum sull'aborto: cosa si vota nei vari Stati?

Non solo presidenziali. Gli elettori di 10 Stati Usa sono alle prese anche con importanti referendum, tra cui quello sul diritto all’aborto. Alcuni, come Arizona e Florida, votano sulla possibilità di annullare i divieti approvati con leggi statali dopo che la Corte suprema degli Stati Uniti ha annullato, nel giugno 2022, la celebre sentenza Roe vs Wade.

In altri, come Colorado e New York, si vota se aumentare le protezioni per la procedura e renderle quindi più difficili da attaccare in caso di vittoria dei conservatori. I cittadini del Nebraska, invece, sono chiamati a scegliere se sancire un divieto esistente di 12 settimane o sostituirlo con protezioni più espansive. Piccola premessa prima di analizzare la situazione Stato per Stato: per vitalità fetale si intende in linea di massima un periodo gestazionale di 90 giorni.