Spagna, il governo lancia la campagna body positive 'L'estate è anche nostra'

"Abbiamo il diritto di goderci la vita così com'è"

Il ministero dell'uguaglianza spagnolo ha lanciato una campagna creativa che incoraggia le donne di tutte le taglie e con qualsiasi forma fisica a popolare le spiagge, con lo slogan: "".

La colorata foto promozionale della campagna presenta cinque donne di diversi tipi di corpo, età ed etnie che si godono una giornata al sole. "L'estate è anche la nostra. Goditela come, dove e con chi vuoi. Oggi brindiamo a un’estate per tutti, senza stereotipi e senza violenza estetica contro il nostro corpo”, scrive in un tweet il ministero dell’Uguaglianza del Governo della Spagna. La campagna presenta anche una donna che ha avuto una mastectomia in topless. "Tutti i corpi sono corpi da spiaggia", ha detto Ione Belarra, la segretaria generale di Podemos che funge da ministro dei diritti sociali nel governo di coalizione guidato dai socialisti spagnoli. "Tutti i corpi sono validi e abbiamo il diritto di goderci la vita così com'è, senza sensi di colpa o vergogna. L'estate è per tutti!”. Antonia Morillas, capo dell'istituto femminile spagnolo e dell'organizzazione dietro l'iniziativa, ha affermato che le aspettative fisiche hanno influenzato l'autostima delle donne e hanno negato i loro diritti.

Il sostegno e le critiche social

Molti utenti hanno sostenuto questa iniziativa attraverso vari commenti. "Tutti i corpi sono validi e belli. Per godersi l’estate senza complessi, paure e sensi di colpa”. Un altro tweet recita: “, ogni caloria non è una guerra, il tuo corpo non è un campo di battaglia, il tuo valore non è misurabile in libbre”. E ancora: “I commenti fatti sui corpi delle donne possono causare molti danni. Se non hai niente di carino da dire, stai zitto. Tutti iper godersi la vita”. “È importante che le donne con un corpo reale abbiano visibilità nella pubblicità.Bravo. Coloro che la criticano dimostrano che non hanno nulla da fare”, l'ultimo sostegno da parte di un utente. La campagna, però, ha anche acceso unUn utente infatti ha chiesto: “Perché devi sempre creare divisione? Sulla spiaggia, per tutta la vita, ci sono, con tutti i tipi di corpi, e non ci sono mai stati problemi. Perché tu vuoi crearlo?”. Un altro post recita: “Anche glidovrebbero apparire sul poster". "C’è differenza tra promuovere e celebrare tipi di corpo diversi ma sani e. Guardo queste donne e vedo diabete, malattie cardiache e cancro al colon”, esclama un altro. “Il costo di questa campagna pubblicitaria sarebbe speso meglio per l’, conclude un utente in un tweet. L'ultimo commento in negativo arriva direttamente dal leader di sinistrache ha affermato che la campagna èe ha cercato di "creare un problema dove non esiste",ha risposto in un tweet: "Se i corpi ti infastidiscono, puoi stare a casa twittando".