Valditara ritira Concia e fa abortire un buon progetto. La ‘solitudine’ di una vera riformista

Due persone così diverse non si potevano immaginare. Il ministro all’Istruzione, Giuseppe Valditara e l’attivista (ex dem, oggi neppure più iscritta al partito di Elly Schlein), Paola Concia. Uno, il ministro, con un lungo passato di docente, ma anche di militante politico (prima in An, poi in Futuro e Libertà di Fini, infine, dal 2018, nella Lega di Salvini, di cui è un consigliere politico), che, pur non uscendo eletto, alle ultime Politiche, è diventato ministro dentro il governo Meloni.

Poco incline a comparire sui media, ombroso, le sue iniziative si segnalano più per gaffe che altro. L’altra, ex deputata, nella XVI legislatura, per il Pd, e soprattutto lesbica dichiarata, ex portavoce del tavolo nazionale LGBTQ+ del Pd, sposata con compagna tedesca (e con matrimonio tedesco dato che, in Italia, i matrimoni gay sono vietati), ma anche una sincera liberal, una vera riformista, che, nell’attuale panorama dem, tutto spostato ‘a sinistra’, dire che non è a suo agio è dire poco.

Ma anche una donna che sa farsi valere e sentire, sia sui media che sui social, in quanto non solo solare e sicura di sé, ma anche capace di ‘bucarli’.